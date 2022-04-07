«Централ Партнершип» обсуждает возможность экспорта российских фильмов за рубли и местную валюту

Речь идет о новых контрактах с компаниями из Латинской Америки и Китая

Кинокомпания «Централ Партнершип» обсуждает с зарубежными партнерами заключение новых соглашений в валютах, альтернативных евро и доллару. Об этом сообщил «Ведомостям» гендиректор ЦПШ Вадим Верещагин. Как уточнил глава компании, речь идет о продаже отечественных фильмов в Латинскую Америку за рубли и местную валюту стран-покупателей и в Китай — за рубли и юани.

По словам Верещагина, сделки в альтернативных валютах являются вынужденной мерой: «Любые платежи в евро и долларах идут через корсчета, и контрагенты проводят их, как правило, через какие-то американские или европейские банки. И с этим есть сложности из-за санкций. Во-вторых, возникли проблемы и на местах: руководство некоторых банков в странах, где работают наши партнеры, приняло решение о временной приостановке любых платежей в Россию».

Сейчас ЦПШ предлагает своим зарубежным партнерам открывать счета в российских банках и проводить операции по механизму, аналогичному для соглашений по экспорту газа за рубли. С 1 апреля сделки за поставки российского газа в «недружественные» страны должны быть переведены из иностранной валюты в рубли. Данная схема для оплаты экспортных поставок выглядит следующим образом: покупатель открывает валютный и рублевый счета в Газпромбанке, поставка газа оплачивается на валютный счет, затем банк обменивает валюту на Мосбирже и зачисляет средства на рублевый счет.

Как отметил Верещагин, партнеры, работающие в Европе, сейчас не проявляют активного интереса к российским фильмам. Гендиректор ЦПШ добавил, что европейский рынок никогда не был приоритетным — потери от общего объема экспорта российских фильмов в случае полного отказа европейских импортеров составят порядка 20%.

По данным БК, Китай является крупнейшей территорией по сборам российских фильмов за рубежом — на эту страну в 2021 году пришлось 40% от всего зарубежного бокс-офиса фильмов из России, или $7,4 млн. Второе место по сборам отечественных картин в прошлом году заняла Мексика с $2,5 млн, на третьей позиции с кассой почти $1 млн находится Япония.

Общие сборы всех российских картин в международном прокате в 2021 году составили $18,2 млн. Несмотря на постепенное снятие карантинных ограничений по всему миру, зарубежная касса российских картин за год сократились на $2,3 млн – в 2020 году отечественные ленты освоили за пределами России и СНГ $20,5 млн. Разница с 2019-м гораздо более существенна — тогда касса отечественной продукции за рубежом была почти в три раза выше ($52,5 млн).