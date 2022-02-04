Форум CSTB.PRO.MEDIA 2022 представил деловую программу и участников

Дискуссии, сессии и выставки пройдут с 15 по 16 марта

Организаторы форума CSTB.PRO.MEDIA 2022 объявили предварительное расписание деловой программы и список участников экспозиции. Форум пройдет 15-16 марта 2022 года в пространстве LOFTHALL 2, 3.

Форум откроется с стратегической сессии с представителями госорганов и медиаиндустрии по актуальной повестке медиаиндустрии, модератор — Ксения Болецкая. К участию приглашены представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Роскомнадзора, Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной Думы РФ, Институт развития интернета, «Газпром-медиа Холдинга», «Национальной Медиа Группы», «МТС Медиа», ПАО «Ростелеком», «Яндекса» и компании «СберПрайм».

Во время сессии эксперты обсудят стратегии медиахолдингов, операторов, экосистем и моносервисов в борьбе за зрителя; регулирование рынка аудиовизуальных сервисов в контексте ограничения иностранного присутствия; меры поддержки и стимулирования развития российских аудиовизуальных сервисов; регулирование контента аудиовизуальных сервисов и импакт-контент; регулирование рекомендательных систем в социальных сетях и аудиовизуальных сервисах; и новые способы противодействия нелегальному распространению контента в сети «Интернет» в контексте законодательных инициатив и саморегулирования.

Далее состоится сессия «Роль медиа в бизнес-модели экосистемы», за которой последует сессия «Новые форматы кино и видеоконтента. Оригинальный контент — драйвер успеха» под модераторством Сусанны Альпериной, редактора гуманитарного блока «Российской газеты» — «Неделя».

В ходе этой сессии эксперты обсудят тренды, вызовы и достижения рынка кино и видеоконтента в 2022 году; необходимость, целесообразность перспективы оригинального контента онлайн-кинотеатров; партнерство, виды сделок и объединение бюджетов на рынке кино и видеоконтента; адаптацию контента для ТВ и цифровых платформ; гибкие аудио и видеоформаты и возрастные рейтинги для разных аудиторий; cотрудничество с зарубежными видеоплатформами; и способы избежания заимствований и самоповторов.

Первый день форума завершится мероприятием для вещателей и операторов Content Promo, во время которого телеканалы представят премьеры шоу, сериалов и передач и расскажут о своих проектах операторской аудитории. Модератор — Регина Юркина, генеральный директор, «МедиаБренд».

Второй день Форума начнется с сессии «Платное ТВ», модератор – Яна Бельская, главный редактор интернет-портала «Кабельщик», сомодераторы — Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia, и Григорий Кузин, директор проекта «Медиалогистика». Партнер сессии — «Медиалогистика». Аудиторию сессии ждут аналитический блок «Первые итоги 2022 года по рынку платного ТВ. Цифры и тренды», блоки «Платное ТВ: монетизация и перспективы развития» и «Российский и зарубежный контент на рынке платного ТВ».

Следом пройдет сессия «Спортивное вещание. Изменения в экосистеме спортивного контента», которая осветит, как будет развиваться рынок спортивного вещания в ближайшие 2-3 года, какие новые стратегии появились в спортивных медиа, как развиваются ОТТ-решения в спортивной медиа среде, какие типы спортивного контента развиваются быстрее всего и по-прежнему ли важны медиа права. Модератор сессии: Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ, глава UFC Russia

Дальше в программе посетителей ждет трехчасовая сессия «День оператора на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2022» с модераторами Яной Бельской, главным редактором интернет-портала «Кабельщик», и Олегом Грищенко, президентом Ассоциации «Ростелесеть». После завершения операторской сессии посетителям предложат продолжить общение в неформальной обстановке.

Также во второй день работы Форума в ходе технической сессии Case Study компании-участники экспозиции представят свои технологии и решения. Пройдет сессия «Новые формы рекламы в медиа» партнер — Сейлз-хаус «Эверест», и сессия «Digital-маркет: ОТТ-платформы и видеосервисы», партнер сессии — «Медиалогистика».

Параллельно мероприятиям деловой программы пройдет церемония награждения победителей 13-й Национальной Премии «Большая Цифра» и первый российский фестиваль контента стриминговых платформ «ORIGINAL+».

В перерывах между мероприятиями посетители смогут ознакомиться с технологиями экспонентов экспозиционно-переговорной части Форума CSTB.PRO.MEDIA. В атмосферных залах лофта посетителей встретят представители компаний Azercosmos, Bitmovin, CDNvideo, GS Labs, Media Broadcasting Group, NHK World Japan, SKY Media, Stream Labs, Thema, Time Media Group, Universal Distribution, Амедиатека, Майкроимпульс, Медиа Альянс, Медиалогистика, Медиа-Телеков, НТВ-ПЛЮС, Орион Группа компаний, Первый канал. Всемирная сеть, Первый ТВЧ, Ред Медиа, РТП-Медиа, Софтлаб-НСК, Тракт и Уфанет.

Регистрация на посещение форума и экспозиционно-переговорной части CSTB.PRO.MEDIA 2022 открыта на сайте cstb.ru. Посещение мероприятия платное, для посетителей из регионов РФ предусмотрена специальная цена. В стоимость билета входит посещение не только всех мероприятий деловой программы Форума и Фестиваля ORIGINAL+, но и экспозиционно-переговорной части с компаниями-участниками, также кофе-брейки с чаем, кофе и сладостями.