Режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран возглавят DC Studios

Назначение вступит в силу 1 ноября

Warner Bros. Discovery объявил руководителей DC Studios, которая заменит студию DC Films. С 1 ноября обновленное подразделение медиахолдинга возглавят режиссер Джеймс Ганн и продюсер Питер Сафран, которые совместно займутся развитием вселенной DC в форматах фильмов, сериалов и анимационных проектов для кинотеатров и ТВ под единым брендом. Контракты подписаны на четыре года, сообщают источники.

Так, Джеймс Ганн будет отвечать за творческую составляющую, а Питер Сафран сосредоточится на развитии бизнеса и производства. При этом Ганн будет эксклюзивно работать в DC Films, поэтому последними его проектами для киновселенной Marvel станут рождественский выпуск СТРАЖЕЙ ГАЛАКТИКИ и третья часть этой франшизы, мировая премьера которой состоится в мае 2023 года.

Ранее Питер Сафран участвовал в создании таких проектов киновселенной DC как АКВАМЕН, ШАЗАМ! и других. Продюсер также работал совместно с Джеймсом Ганном над ОТРЯДОМ САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ и сериалом «Миротворец».