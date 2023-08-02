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В российской киноиндустрии вырос спрос на ассистентов

Автор: БК

2 августа 2023

Среди других востребованных профессий - гримеры, механики и другие специалисты

Коммерсантъ сообщает, что сейчас в российской киноиндустрии наблюдается дефицит специалистов сразу во многих цехах. 

 

Количество вакансий актеров на портале HeadHunter выросло на 17% по сравнению со вторым полугодием 2022 года. На 33% больше стало вакансий гримеров. Еще заметнее увеличился спрос на специалистов по инсталляции и сервису — на 60%.

 

Опрос профессионалов киноиндустрии позволил получить статистику, согласно которой наблюдается возросший спрос на технических специалистов. Это механики, фокус-пуллеры и.т.д.. А среди специалистов среднего звена отмечается нехватка ассистентов по реквизиту.

 

Коммерсантъ связывает эти изменения с тем, что еще в пандемию многие стриминговые платформы начали заниматься собственным производством сериалов. Большее распространенение получила практика first-look deal, а конкуренция между телеканалами и платформами за качественный контент заметно обострилась.

 

Тем не менее наблюдается и спад числа вакансий на некоторые позиции. Это касается специалистов по закупкам и топ-менеджеров.

 

Кадр из сериала «Оттепель»

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