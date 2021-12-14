В Москве проходит всероссийская акция «День короткометражного кино»

Работа смотра в гибридном формате продлится до 21 декабря

В Москве в гибридном формате проходит акция «День короткометражного кино», которая будет работать до 21 декабря. В этом году заявки на участие подали 287 кинематографистов из них 219 игровых, 49 документальных и 32 анимационных проекта.

Победители, которых определит Экспертный совет, получат денежные призы. Призовой фонд – 1 600 000 рублей. Награды будут вручены в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший фильм-премьера», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая режиссерская работа в документальном кино», «Лучший сценарий», «Лучшая операторская работа».

Кроме того, на сайте www.shortday.ru проходит зрительское голосование.

Оценивают работы молодых авторов члены жюри, в состав которого вошли:

• генеральный директор Роскино Евгения Маркова;

• учредитель фестиваля Realist Web Fest Антон Калинкин;

• кинорежиссеры Юрий Быков и Владимир Хотиненко;

• главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромадановская.

Международный День короткометражного кино отмечается с 21 декабря 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции.

Организатор акции – Молодёжный центр Союза кинематографистов России. В России акция впервые прошла в 2014 году по инициативе Молодёжного центра Союза кинематографистов России. Ежегодно деловая программа становится всё более насыщенной, а количество площадок увеличивается.