Гильдия режиссеров Америки назвала лауреатов своей премии

Джейн Кэмпион получила награду за работу над фильмом «Власть пса»

Американская гильдия режиссёров (GDA) объявила лауреатов своей 74-й премии. Приз за режиссуру художественного фильма получила Джейн Кэмпион (ВЛАСТЬ ПСА); наградой за лучший дебют отмечена Мэгги Джилленхол (НЕЗНАКОМАЯ ДОЧЬ).

Гильдия также назвала победителей в телевизионных категориях. Так, приз за режиссуру драматического сериала получил Марк Майлод («Наследники»), лучшим режиссером мини-сериала названа Барри Дженкинс («Подземная железная дорога»), а Люсия Аньелло отмечена наградой за режиссуру комедийного телесериала («Хитрости»).

Лишь дважды за минувшие десять лет лауреаты GDA не выигрывали «Оскар» за режиссуру — в 2012 году Американская киноакадемия вовсе не номинировала Бена Аффлека в категории, а в 2019-м режиссер Сэм Мендес уступил Пон Джун-хо.