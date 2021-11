Российский контент покажут на Ближнем Востоке в рамках DICM 2021

Мероприятие пройдет с 24 по 25 ноября

24-25 ноября в Дубае пройдет специализированная индустриальная выставка Dubai International Content Market (DICM). Это ведущее международное событие в области развлекательного контента и медиа-индустрии региона МЕNA, куда входят страны Ближнего Востока и Северной Африки. В этом году в DICM российские производители и дистрибьюторы контента впервые примут участие в рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного Роскино при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы.

На объединенном стенде Russian Content Worldwide представлены ключевые игроки российской киноиндустрии – компании «Централ Партнершип», All Media, «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», кинокомпания «CTB», ГК «Планета Информ», KION, ГК «Рики», «Союзмультфильм», Wizart Animation, студия «Паровоз».

Фильмы и сериалы

Крупнейший российский производитель контента «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), за последний год уже успевший активно поработать с дистрибьюторами Ближнего Востока, серьезно настроен на работу с регионом MENA — на DICM планируется наладить контакты и заключить сделки как с телеканалами и платформами, так и независимыми дистрибуторами. На Дубайском рынке контента компания делает ставку как на проекты ЧЕМПИОН МИРА, ПЕРВЫЙ ОСКАР и ЛЕТЧИК, так и на свободную для региона библиотеку проектов. В «Централ Партнершип» отметили, что регион MENA очень важен для компании, и есть большой потенциал для дальнейшей успешной работы.

Также в пакете «Централ Партнершип»: хорроры ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН, ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА, РУСАЛКА. ОЗЕРО МЕРТВЫХ; фильмы ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ, АВАНПОСТ, ДЕВЯТАЯ.

Ключевыми проектами All Media (a START Company) на DICM 2021 станут масштабный проект ЛИТВЯК (реж. Андрей Шальопа, Ким Дружинин) о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк; мелодрама ДУНАЙ, режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко, соавтора сценариев к двум фильмам-призерам Каннского кинофестиваля (2021); а также дебютная драма режиссера Евгения Григорьева ПОДЕЛЬНИКИ — лауреат кинофестиваля «Кинотавр» (2021). Представители All Media (a START Company) подчеркнули, что регион MENA — непростая с точки зрения продажи контента территория, и компания заинтересована в расширении сотрудничества с закупщиками из ближневосточного региона. Также в пакете All Media (a START Company) драмы НЕБЕСНАЯ КОМАНДА и БУЛЬТЕРЬЕР.

Компания «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» на рынке DICM представит новый, пятый сезон сериала «Ивановы – Ивановы», комедийный сериал «Жена Олигарха», спортивную комедию «Дылды», ромком «Совершенно Летние», а также четырехсерийную мелодраму «Верь своему мужу» из цикла премьерных мелодрам «Лав Cторис» телеканала «Домашний». «Арт Пикчерс Дистрибьюшн» намерена расширить географию продаж своего контента, встретиться с партнерами, переговоры с которыми велись онлайн в текущем году, и представить каталог новым компаниям.

ГК «Планета Информ» в Дубае представит три новых проекта, премьеры которых намечены на 2022 год: научно-фантастический фильм МЫ (реж. Гамлет Дульян) по мотивам знаменитого романа Евгения Замятина, историческую картину КРЫЛЬЯ НАД БЕРЛИНОМ (реж. Константин Буслов) и анимационную ленту для семейной аудитории ОТ ВИНТА 2 (реж. Ваге Сарксян), продолжение полюбившейся зрителям истории об отважных самолётах. Потенциальным партнёрам также представят фильм-биографию КАЛАШНИКОВ и фантастическую драму для семейного просмотра РОБО.

ГК «Планета Информ» уже сотрудничает с дистрибьюторами ближневосточного региона, и, пользуясь возможностями оффлайн рынка, представители компании намерены лично познакомиться с телеканалами и платформами-партнерами. В компании отметили, что Ближний Восток развивается по своему индивидуальному сценарию и существенно отличается от остального мира и традиционных рынков сбыта. Также представители ГК «Планета Информ» рассказали, что по их опыту сотрудничества с данным регионом, местной аудитории ближе крупные экшн-картины и прокатная анимация.

Самый молодой участник российского стенда, мультимедийная онлайн-платформа Kion, представит уникальные фильмы и сериалы из коллекции собственного оригинального контента из линейки Kion Originals, обладающие большим потенциалом и отвечающие пожеланиям ближневосточных коллег. В числе проектов – биографический документальный фильм о создателе «ВКонтакте» и Telegram ДУРОВ (реж. Родион Чепель), документально-игровой фильм о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ (реж. Иван Проскуряков, сценарист Роман Супер). Среди игровых проектов компания делает ставку на остросюжетный детектив КОСА (реж.Игорь Волошин) о загадочной девушке-следователе – фильм стал хитом платформы сразу после премьеры. Сериал победил на Нью-Йоркском международном кинофестивале INYFF 2021 в категории «Лучший ТВ/Веб-сериал». Также Kion представит в Дубае и проект «Ночной режим» с Павлом Табаковым в главной роли. Это один из первых проектов МТС Медиа в формате киносторис, который представляет пользователю возможность выбирать – смотреть контент как полнометражный фильм или как сериал по 10-15 минут.

Кинокомпания «CTB» на DICM 2021 представит свою новую комедию КЛИПМЕЙКЕРЫ (реж. Григорий Константинопольский), которая выйдет в 2022 году, а также целый ряд анимационных проектов. В компании отметили, что уже активно работают с рынком MENA, в этом году с ближневосточными байерами были заключены сделки по следующим фильмам: военная драма СВОЯ ВОЙНА, фэнтези КОНЕК-ГОРБУНОК, анимационные комедии БУКА. МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДИЩЕ и БАРБОСКИНЫ.

Анимационные проекты

Wizart Animation представит пятую часть франшизы, мультфильм СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА И ПРИНЦЕССА о новых приключениях полюбившихся всем героев. Релиз проекта запланирован на начало 2022 года. По итогам недавнего Американского кинорынка AFM 2021 компания подписала контракты на дистрибуцию мультфильма во Франции, Турции, Южной Корее, Норвегии, Исландии, Швеции, Дании и Финляндии. В Дубае компания рассчитывает провести переговоры с потенциальными партнерами и закрыть сделки на территории региона. Как отметили в Wizart Animation, участие в DICM даст возможность расширить присутствие на рынке стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также позволит более детально изучить местный рынок и его специфику. Проекты Wizart Animation уже знакомы аудитории Ближнего Востока - в частности, все четыре части франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА шли в кинотеатральном прокате в этих странах.

Кинокомпания «CTB» на DICM 2021 в числе своих анимационных проектов представит фильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (реж. Роман Артемьев, Инна Евланникова) и новый проект МАРРАКУДА. Кроме того, кинокомпания «CTB» планирует встретиться на DICM с компанией Spacetoon для обсуждения совместных маркетинговых действий по выпуску премьеры нового сезона «Лунтика» в формате 3D CGI — «Лунтик и его друзья» (реж. Дарина Шмидт, Елена Галдобина, Екатерина Салабай, сценарист Пол Пимента).

ГК «Рики» на рынке DICM продолжит продажи своих проектов: «Смешарики», «Малышарики», «ПинКод», «Панда и Крош», «Тима и Тома», полнометражные фильмы «Финник» и «Плюшевый Бум». Кроме того, будет представлен телесериал «Фиксики», маленькие персонажи которого этой стали маскотами павильона России на Всемирной выставке «Экспо-2021» здесь же, в Дубае.

«Союзмультфильм» рассчитывает найти на DICM как дистрибуторов контента (в качестве потенциальных партнеров в регионе рассматриваются МBC, Spacetoon, Beln, Turner), так и возможных дистрибуторов детского канала «Мультиландия». Основными проектами на рынке станут мультсериал о приключениях инопланетного хомяка Зигги и его друзей «Крутиксы», история о волшебном коте «Чуч-Мяуч», комедийный мультсериал-мюзикл «Енотки», «Приключения Пети и Волка». Также компания планирует найти партнёров для копродукции мультфильма ЛУДЛВИЛЛЬ. Кроме того, на рынке будут представлены ТАЙНА МЕДОВОЙ ДОЛИНЫ, ПЛАСТИЛИНКИ, МОНСИКИ, ЗЕБРА В КЛЕТОЧКУ, ОРАНЖЕВАЯ КОРОВА.

Студия «Паровоз» представит два мультсериала на стадии разработки – «Космопорт», рассказывающий о далеком будущем и галактике, населенной различными существами, и «Волшебное кафе» – про невероятные приключения девочки Агаты и ее необычного друга - кулинарного робота Томми. Для этих сериалов студия ищет партнеров по копродукции. Сегодня мультсериалы, произведенные студией «Паровоз» по заказу медиахолдинга «Цифровое Телевидение», выходят на телеканалах и платформах в более чем 100 странах, в том числе и на Ближнем Востоке. Такие проекты, как «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Волшебный фонарь», «Герои Энвелла», «СОБЕЗ», «Лео и Тиг» были показаны или продолжают транслироваться на разных площадках в этом регионе. В компании подчеркнули, что ближневосточный рынок обладает собственным богатым креативным и бизнес-потенциалом, и на рынке DICM студия, в том числе, намерена найти новые идеи и проекты на стыке европейской и ближневосточной культур.

Министр культуры РФ Ольга Любимова: «Отечественная индустрия представит на Dubai International Content Market более 40 своих самых разнообразных проектов. Широкое представительство игроков говорит о высоком интересе к ближневосточному рынку и желанию наших компаний найти новых партнеров. Уверена, что мероприятие станет максимально эффективной площадкой для продвижения российских талантов: актеров, режиссеров, сценаристов, а также позволит укрепить культурные и деловые связи между странами».

Генеральный директор Роскино Евгения Маркова: «Мы с гордостью представляем российский контент на Dubai International Content Market. Впервые крупнейшие компании-лидеры рынка выводят свои новейшие проекты на один из самых быстрорастущих рынков под единым брендом Russian Content Worldwide. Это новый этап в восприятии российской киноиндустрии аудиторией региона MENA и сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами региона. Ближний Восток в силу своей самобытной культуры и истории значительно отличается от других рынков, и тем интереснее решать задачи продвижения российского контента. Российские проекты, представленные на DICM, отобраны с учетом предпочтений жителей региона MENA. Надеемся, что высококлассная российская анимация, научная фантастика, военные и спортивные драмы, комедии, семейные фильмы и триллеры от российских режиссеров будут интересны новой для нас аудитории. Мы обсудили с индустрией, какой формат они считают наиболее эффективным в сложившихся условиях, и это было осознанное решение отрасли – вместо онлайн-рынка American Film Market принять участие в физическом мероприятии в Дубае для установления бизнес-контактов в регионе MENA, и такое решение – во многом исторический шаг».