Disney начала расследование после атаки хакеров

12 июля группа хактивистов украла 1,1 терабайт данных компании

Представители The Walt Disney Company официально подтвердили атаку на свои сервера, которая произошла 12 июля – утверждается, что корпорация уже начала расследование произошедшего.

Напомним, что хактивистская группа NullBulge сообщила о том, что в сеть были слиты 1,1 терабайт внутренней информации компании. В разговоре с The Wall Street Journal они заявили, что выбрали Disney из-за того, как компания «работает с контрактами артистов, ее подхода к нейросетям и вопиющего пренебрежения к потребителю».

Изданию не удалось проверить заявления группы об объеме изъятых документов. Тем не менее WSJ уточняет, что материалы, с которыми ознакомился журнал, включают в себя переписки об обслуживании корпоративного сайта Disney, разработке программного обеспечения, оценке потенциальных кандидатов на работу, а также фотографии собак сотрудников – причем подчеркивается, что данные относятся как минимум к 2019 году.

Публичное обнародование конфиденциальной информации может нанести серьезный урон Disney. Напомним, что в 2014 году после атаки хакеров, связанных с Северной Кореей, серьезно пострадала репутация студии Sony Pictures – в особенности тогдашнего сопредседателя Эми Паскаль, которой пришлось уйти в отставку через несколько месяцев после инцидента.