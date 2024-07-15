Disney стала жертвами хакеров

Группа хактивистов украла 1,1 терабайт данных

12 июля The Walt Disney Company предположительно стала жертвами хакеров – сразу несколько изданий сообщили, что в сеть были слиты 1,1 терабайт внутренней информации корпорации.

Ответственность за это взяла на себя самопровозглашенная группа хактивистов NullBulge, ставящая своей целью «защиту прав художников и обеспечение справедливой компенсации за их труд».

Доподлинно неизвестно, что именно могут содержать украденные данные, однако в заявлении хакеров сказано, что они взломали приложение Slack, которым пользуются сотрудники Disney. По их словам, дамп содержит огромное количество конфиденциальной информации, в том числе концепт-арты игр, сведения о неанонсированных проектах и личные данные работников компании.

Disney пока никак не комментирует информацию об утечке.