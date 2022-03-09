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Компания Disney назвала потерю российского и украинского кинопрокатных рынков «незначительной»

Автор: БК

9 марта 2022

По словам финансового директора студии, на эти территории приходится 2% выручки

Финансовый директор Disney Кристи МакКарти заявила, что на Россию и Украину приходится порядка 2% проибыли компании. Таким образом, по ее словам, потеря этого рынка «окажется незначительной».

«Кинотеатральный релиз фильмов в России ― это не единственное, что у нас есть. Много частей нашего бизнеса находятся в России — мы занимались лицензированием контента и кинотеатральным прокатом. Однако потеря этой прибыли незначительная для нас», ― отмечает МакКарти. 

1 марта компания Disney объявила о временном прекращении выпуска своих фильмов в России из-за ситуации на Украине. В РФ Disney заняла второе место среди кинопрокатчиков по объему выручки по итогам 2021 года. По данным БК, в прошлом году прокатчик заработал чуть более 10 млрд рублей, или $137 млн – доля Disney на российском рынке составила 25%. Суммарный объем кинотеатрального рынка в России в 2021 году составил 40,6 млрд рублей, или $549 млн.

Напомним, что вслед за Dsiney о приостановке проката фильмов в России заявили компании Sony, Warner Bros., Paramount и Universal.  

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