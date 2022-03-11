Disney приостанавливает всю деятельность на территории России
Автор: Виолетта Палий
11 марта 2022
Такое решение принято из-за ситуации на Украине
Disney объявила о временном прекращении всей деятельности в России из-за ситуации на Украине.
В заявлении компании отмечено, что этот шаг повлияет, в частности, на лицензирование контента и продуктов Disney, производство локального контента и работу телеканалов.
Ранее финансовый директор Disney заявила, что на Россию и Украину приходится порядка 2% выручки компании.
1 марта компания Disney объявила о временном прекращении проката своих фильмов на территории России.
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