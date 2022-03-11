Disney приостанавливает всю деятельность на территории России

Такое решение принято из-за ситуации на Украине

Disney объявила о временном прекращении всей деятельности в России из-за ситуации на Украине.

В заявлении компании отмечено, что этот шаг повлияет, в частности, на лицензирование контента и продуктов Disney, производство локального контента и работу телеканалов.

Ранее финансовый директор Disney заявила, что на Россию и Украину приходится порядка 2% выручки компании.

1 марта компания Disney объявила о временном прекращении проката своих фильмов на территории России.