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Disney приостанавливает всю деятельность на территории России

Автор: Виолетта Палий

11 марта 2022

Такое решение принято из-за ситуации на Украине

Disney объявила о временном прекращении всей деятельности в России из-за ситуации на Украине.

В заявлении компании отмечено, что этот шаг повлияет, в частности, на лицензирование контента и продуктов Disney, производство локального контента и работу телеканалов.

Ранее финансовый директор Disney заявила, что на Россию и Украину приходится порядка 2% выручки компании.

1 марта компания Disney объявила о временном прекращении проката своих фильмов на территории России.

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