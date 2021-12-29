Viasat заключила контентную сделку с Disney

Зрителям телеканалов группы компаний станут доступны более 100 фильмов мэйджора

Группа компаний Viasat заключила контракт с ООО «Уолт Дисней Компани СНГ», в рамках которого зрителям пакета VIP каналов Viasat станут доступны 10 кинопремьер и 115 фильмов из библиотеки Disney. Этот пакет для сегмента премиальных платных кабельных телеканалов России является эксклюзивным.

Это 25 контентная сделка в Viasat за 2021 год. В рамках нового контракта зрители пакета ViP — ViP Premiere, ViP Comedy, ViP Megahit — увидят такие новинки Disney, как КРУЭЛЛА c оскароносной Эммой Стоун, супергеройский блокбастер ВЕЧНЫЕ с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и Китом Харингтоном, ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ Хлои Чжао, боевик KING'S MAN: НАЧАЛО и ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК Уэса Андерсона, ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ Ридли Скотта, КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ с Дуэйном Джонсоном, нуарный триллер АЛЛЕЯ КОШМАРОВ Гильермо дель Торо, а также мультфильмы для всей семьи ЭНКАНТО и НЕИСПРАВИМЫЙ РОН.

«Мы были первыми на рынке, кто начал транслировать эксклюзивы, такие как "Карточный домик", "Рассказ служанки", "Табу", "Изумрудный город", "Вавилон- Берлин", "Падение ордена", "Нарко", "Благие знамения", "Двойник" и другие. Наш контент всегда высокого качества. Мы постоянно изучаем потребности нашей аудитории и знаем, что ей предложить. В условиях, когда идёт глобальная игра на медиапространстве, очень важно укреплять свои позиции, находить рычаги, которые будут дифференцировать нас от конкурентов. В этом плане сделка с ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» – логичный шаг в реализации данной стратегии», — прокомментировал партнерство генеральный директор Viasat Алексей Кроль.

Также в рамках контракта с ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» зрителей ожидает библиотека различных фильмов. В этом списке такие картины, как фантастический экшн СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ режиссёра Джеймса Ганна с Крис Праттом, ДОКТОР СТРЭНДЖ с Бенедиктом Камбербэтчем, ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ с Полом Раддом, МАЛЕФИСЕНТА с Анджелиной Джоли, ДЭДПУЛ 2 с Райаном Рейнольдсом, ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК с Робертом Дауни Мл., ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО с Хью Джекманом, а также экранизация классического детектива Агаты Кристи УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ.