Видеосервис Disney+ заработает в 42 новых странах летом 2022 года

России нет в числе этих территорий

Disney анонсировал запуск своего видеосервиса Disney+ еще в 42 странах летом 2022 года. Даты запуска и стоимость подписки пока неизвестны.

Так, платформа появится в Албании, Алжире, Андорре, Бахрейне, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Чехии, Египте, Эстонии, Греции, Венгрии, Ираке, Израиле, Иордании, Косове, Кувейте, Латвии, Ливане, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Мальте, Черногории, Марокко, Северной Македонии, Омане, Палестине, Польше, Катаре, Румынии, Сан Марино, Саудовской Аравии, Сербии, Словакии, Словении, Южной Африке, Тунисе, Турции, ОАЭ, Ватикане и Йемене и других территориях.

Россия не вошла в число стран, у которых появилась дата запуска видеосервиса компании. Ранее стало известно, что Disney подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Star.