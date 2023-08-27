Режиссер «Района №9» не уверен насчет сиквела

Студия Sony Pictures все еще заинтересована в проекте, но прогресса пока нет

Нил Бломкамп пообщался с The Hollywood Reporter в рамках промо-тура нового фильма – спортивной драмы ГРАН ТУРИЗМО, и поделился новостями о возможном продолжении своей дебютной работы РАЙОН №9.

Режиссер отметил, что студия Sony Pictures все еще заинтересована в проекте, но прогресса пока нет.

«Я не знаю, сделаем ли мы продолжение или нет. Также, не уверен, что прямо сейчас я сам хочу снимать это кино. Но скорее всего однажды сиквел будет сделан», – сказал он.

РАЙОН №9 вышел на экраны в 2009 году, получив не только положительные отзывы критиков и зрителей, но и хорошую кассу – фантастическая лента, выполненная в стилистике мокьюментари, заработала в мировом прокате более $210 млн при бюджете в $30 млн.

Ранее Бломкамп и исполнитель главной роли Шарлто Копли на протяжении нескольких лет говорили, что работают над продолжением и даже написали несколько вариантов сценария.

Фото: кадр из фильма РАЙОН №9