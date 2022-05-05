Премьера «Доктора Стрэнджа» в Казахстане не состоялась в назначенную дату

Перенос проката связан с изменением системы дистрибуции

Кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ может выйти в прокат в Казахстане с задержкой в несколько дней. Об этом изданию «Власть» сообщил Вадим Голенко, генеральный директор компании «Меломан», которая является прокатчиком фильма в Казахстане и других странах СНГ. Премьера в ряде постсоветских стран была запланирована на 5 мая. В России прокат не планировался.

Как отметил Голенко, «Меломан» сейчас работает по другой модели получения контента — после ухода крупных мейджоров из России дистрибьютор взаимодействует с Disney и Sony напрямую, с чем и связана задержка проката.

«Фильм выйдет, сейчас кинотеатры получают контент, но, возможно, будет задержка, где-то он выйдет завтра, где-то — послезавтра. Нам предлагали перенести фильм на чуть позже, но поскольку у нас праздники, мы отказались от переноса, мы хотели бы людей порадовать таким фильмом. Мы не объявили дату премьеры, потому что сейчас работаем по новой модели и нам очень важно и студии показать, что мы можем получать контент напрямую из США в Казахстан», — отметил Голенко.

Также сеть кинотеатров Kinopark & Kinoplexx в своих социальных сетях объявила о переносе проката новой части кинокомикса в Казахстане на неопределенный срок. Как отмечено в заявлении, причиной является задержка с доставкой контента со стороны дистрибьютора.

В марте Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount объявили о временной приостановке выпуска своих фильмов в России. Затем к ним присоединилась независимая студия Lionsgate. Кроме того, компания Disney также приостановила выпуск своих релизов на территории СНГ.