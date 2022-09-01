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«Дом Дракона» показал лучший старт в Амедиатеке

Автор: Виолетта Палий

1 сентября 2022

Проект обошел результат сериала «И просто так»

Сериал «Дом Дракона» занял первое место по просмотрам среди подписчиков Амедиатеки за последние две недели августа. Об этом БК сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра. В Амедиатеке с 22 августа вышли две эпизода приквела «Игры престолов». 

В первую неделю после премьеры сериал «Дом Дракона» посмотрели 73% от общего числа пользователей, которые смотрели контент Амедиатеки в период с 22 по 28 августа. Также премьера обогнала по просмотрам на старте прошлого лидера, сериал «И просто так», на 10%: с 10 по 16 декабря 2021 года первую серию «И просто так» посмотрели 63% всех пользователей, смотревших Амедиатеку в первую неделю после премьеры.

Ранее компания HBO рассказала, что на старте первую серию проекта посмотрели порядка 10 млн зрителей. «Дом Дракона» также продлили на второй сезон. 

 

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