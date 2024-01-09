ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года

Совокупные кассовые сборы за восемь дней составили 5,8 млрд рублей

Единая автоматизированная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года.

Совокупные кассовые сборы за восемь дней составили 5,8 млрд рублей, продемонстрировав новый рекорд для новогодних праздников. Стоит отметить, что 5,5 млрд рублей (95,4%) получены от продажи билетов на сеансы отечественных фильмов. За тот же период было продано 14,8 млн билетов. Сообщается, что сеансы отечественных фильмов посетили 14,2 млн человек, обеспечив 96% посещаемости в период новогодних каникул.

Предыдущий рекорд был поставлен в прошлом году – тогда новогодняя касса составила 4,5 млрд рублей. Теперь же кассовые сборы выросли на 29,6%, а количество проданных билетов возросло на 10,5%. Среднесуточная кинотеатральная посещаемость составила 1,8 млн, что в среднем ежедневно на 175 тыс больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидером среди картин за первые восемь дней января 2024 года стала комедия Клима Шипенко ХОЛОП 2, заработавшая за новогодние праздники 2,6 млрд рублей (45,5% совокупных кассовых сборов за период).

Второе место заняла музыкальная сказка Алексея Нужного БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ – ее кассовые сборы за аналогичный период составили 1,96 млрд рублей, на сеансы было продано 5,1 млн билетов.

Бронза досталась анимационной ленте студии «Мельница» ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, которая вышла в прокат 28 декабря. В новогодние дни мультфильм посмотрели 1,8 млн зрителей, а его сборы за первые восемь дней января составили 614 млн рублей (общая касса – 766 млн рублей).

Сообщается, что с учетом данных результатов за январь 2024 года российские фильмы соберут столько же, сколько за весь 2016 год – тогда они принесли 8,6 млрд рублей.

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2