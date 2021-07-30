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Премия «Восток-Запад. Золотая арка» объявила шорт-лист номинантов

Церемония награждения победителей за 2020 и 2021 годы состоится в конце октября в Москве

Жюри  кинопремии «Восток  —  Запад. Золотая арка» определили шорт-лист номинантов 2020-2021. Среди них – как фильмы, уже получившие признание во всем мире, так и картины, чье присутствие на международных фестивалях не было таким заметным, но которые стали безусловным событием для национальных кинематографий. Всего в шорт-листе 13 номинаций, в которых представлено 23 фильма из 29 стран.

Соискатель Премии в номинации За вклад в кинематограф определяется Попечительским советом и Правлением премии.

В номинацию «Лучший полнометражный игровой фильм» в этом году попали сразу два российских фильма: ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского и ПУГАЛО Дмитрия Давыдова. Так же Андрей Кончаловский номинирован на «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучшую сценарную работу» совместно с Еленой Киселевой. Помимо этого, фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! отмечен в номинации «Лучшая операторская работа», а Юлия Высоцкая номинирована на «Лучшую женскую роль» за исполнение главной роли Люды Семиной. В этой номинации Юлия поборется с Валентиной Романовой, сыгравшей главную роль в фильме ПУГАЛО

«Список фильмов, вошедших в шорт-лист, еще одно весомое подтверждение того, что российский кинематограф "поднимается с колен" — в этом году наши фильмы попали в программы самых крупных, престижных фестивалей», — отметил председатель Правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.

В этом году Церемония, объединяющая в себе награждение победителей за 2020 и 2021 годы состоится в конце октября в Москве и пройдет при поддержке Фонда президентских  грантов.

Шорт-Лист кинопремии «Восток-Запад. Золотая Арка» 2020-2021:

Лучший полнометражный игровой фильм    

  • ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
  • КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
  • НЕУДАЧНЫЙ СЕКС ИЛИ СУМАСШЕДШЕЕ ПОРНО, режиссер Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Хорватия, Чехия)
  • ПУГАЛО, режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)

Лучший неигровой фильм

  • КОЛЛЕКТИВ, режиссер Александр Нанау (Люксембург, Румыния)
  • КОТЛОВАН, режиссер Андрей Грязев (Россия)
  • УКРОЩЕНИЕ ПРИРОДЫ, режиссер Саломе Джаши (Швейцария, Германия, Грузия) 

Лучший дебют

  • В ПОИСКАХ ВЕНЕРЫ, режиссер Норика Сефа (Косово, Македония)
  • КИТОБОЙ, режиссер Филипп Юрьев (Россия, Польша, Бельгия)
  • НАЧАЛО, режиссер Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция)  

Лучшая режиссерская работа

  • Ясмила Жбанич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
  • Андрей Кончаловский — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!  (Россия)
  • Кристи Пую — МАЛЬМКРОГ (Румыния)

Лучшая сценарная работа

  • Ясмила Жбанич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
  • Елена Киселёва, Андрей Кончаловский — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
  • Кристи Пую — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)

Лучшая операторская работ

  • Тамаш Добош — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, режиссер Денес Надь (Венгрия, Франция, Германия, Бельгия) 
  • Андрей Найденов — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
  • Журай Члпик — СЛУГИ, режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)
  • Юрген Юргес — ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия)

Лучшая работа художника

  • Марина Азизян, Александра Павлова, Александр Храмцов, Варя Яковлева, Анастасия Сэмбон — НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский (Россия) 
  • Елена Бекрицкая, Ольга Бекрицкая, Любовь Мингазитинова — ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия) 
  • Нина Васенина, Сергей Февралев, Надежда Васильева — СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова (Россия)
  • Алексей Максимов, Елена Камиловская, Лариса Механошина — ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ», режиссер Алексей Федорченко (Россия)
  • Бекташ Раджабов — ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ, режиссер Ёлкин Туйчиев (Узбекистан)

Лучшая музыка к фильму 

  • Евгений Гальперин, Саша Гальперин — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)
  • Кристиан Лоля, Мирослав То — СЛУГИ, режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)
  • Земфира Рамазанова — СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова (Россия)  
  • Дмитрий Шостакович, Андрей Хржановский — НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский (Россия)

Лучшая мужская роль 

  • Науэль Перес Бискаярт — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)
  • Горан Богдан — ОТЕЦ, режиссер Срдан Голубович (Сербия)
  • Алек Утгофф — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)  

Лучшая женская роль

  • Юлия Высоцкая — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, режиссер Андрей Кончаловский (Россия) 
  • Ясна Джуричич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
  • Валентина Романова — ПУГАЛО, режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Ларс Айдингер — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)
  • Борис Исакович — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
  • Фредерик Шульц-Рихард — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)

Лучшая женская роль второго плана

  • Агате Бош — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния) 
  • Ольга Лапшина — КОНФЕРЕНЦИЯ, режиссер Иван И. Твердовский (Россия, Эстония, Великобритания, Италия)
  • Майя Осташевска — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)
  • Шира Хаас — АЗИЯ, режиссер Рути Прибар (Израиль)

В международное жюри премии в 2021 году вошли 23 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы, среди которых:

  • Алисса Симон, постоянный автор Variety, более 25 лет курирует кинопрограммы на различных международных кинофестивалях (США)
  • Катриона  Келли, профессор Оксфордского  университета, автор многих книг и статей по истории русской культуры (Великобритания)
  • Барбара Вурм, член отборочного комитета Берлинского международного кинофестиваля, профессор Берлинского университета им.   Гумбольдта, автор исследований по  истории восточноевропейского кино (Германия)
  • Алена   Шумакова, отборщик программы Двухнедельник режиссеров Каннского международного кинофестиваля, доцент Болонского университета (Италия)
  • Акико Кабари, постоянный автор Fuji Evening News, одной из самых популярных ежедневных газет Японии, член жюри Японской профессиональной премии в области кино (Япония)
  • Карлос Эли де Альмеида, постоянный автор ведущих бразильских изданий о кино, член Бразильской ассоциации кинокритиков (Бразилия)

Международная кинематографическая премия «Восток-Запад. Золотая арка» учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и присуждается за достижения в области киноискусства – лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. На суд жюри традиционно представляются работы, выпущенные за предшествующий календарный год в 32 странах Евразии. Организаторы стремятся не только популяризировать творчество современных кинематографистов, но и создать площадку для укрепления связей культурных и социальных сообществ из разных стран.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий

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