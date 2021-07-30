Премия «Восток-Запад. Золотая арка» объявила шорт-лист номинантов

Жюри кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка» определили шорт-лист номинантов 2020-2021. Среди них – как фильмы, уже получившие признание во всем мире, так и картины, чье присутствие на международных фестивалях не было таким заметным, но которые стали безусловным событием для национальных кинематографий. Всего в шорт-листе 13 номинаций, в которых представлено 23 фильма из 29 стран.
Соискатель Премии в номинации За вклад в кинематограф определяется Попечительским советом и Правлением премии.
В номинацию «Лучший полнометражный игровой фильм» в этом году попали сразу два российских фильма: ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского и ПУГАЛО Дмитрия Давыдова. Так же Андрей Кончаловский номинирован на «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучшую сценарную работу» совместно с Еленой Киселевой. Помимо этого, фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! отмечен в номинации «Лучшая операторская работа», а Юлия Высоцкая номинирована на «Лучшую женскую роль» за исполнение главной роли Люды Семиной. В этой номинации Юлия поборется с Валентиной Романовой, сыгравшей главную роль в фильме ПУГАЛО.
«Список фильмов, вошедших в шорт-лист, еще одно весомое подтверждение того, что российский кинематограф "поднимается с колен" — в этом году наши фильмы попали в программы самых крупных, престижных фестивалей», — отметил председатель Правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.
В этом году Церемония, объединяющая в себе награждение победителей за 2020 и 2021 годы состоится в конце октября в Москве и пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.
Шорт-Лист кинопремии «Восток-Запад. Золотая Арка» 2020-2021:
Лучший полнометражный игровой фильм
- ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
- КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
- НЕУДАЧНЫЙ СЕКС ИЛИ СУМАСШЕДШЕЕ ПОРНО, режиссер Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Хорватия, Чехия)
- ПУГАЛО, режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)
Лучший неигровой фильм
- КОЛЛЕКТИВ, режиссер Александр Нанау (Люксембург, Румыния)
- КОТЛОВАН, режиссер Андрей Грязев (Россия)
- УКРОЩЕНИЕ ПРИРОДЫ, режиссер Саломе Джаши (Швейцария, Германия, Грузия)
Лучший дебют
- В ПОИСКАХ ВЕНЕРЫ, режиссер Норика Сефа (Косово, Македония)
- КИТОБОЙ, режиссер Филипп Юрьев (Россия, Польша, Бельгия)
- НАЧАЛО, режиссер Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция)
Лучшая режиссерская работа
- Ясмила Жбанич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
- Андрей Кончаловский — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (Россия)
- Кристи Пую — МАЛЬМКРОГ (Румыния)
Лучшая сценарная работа
- Ясмила Жбанич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
- Елена Киселёва, Андрей Кончаловский — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
- Кристи Пую — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)
Лучшая операторская работ
- Тамаш Добош — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, режиссер Денес Надь (Венгрия, Франция, Германия, Бельгия)
- Андрей Найденов — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
- Журай Члпик — СЛУГИ, режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)
- Юрген Юргес — ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия)
Лучшая работа художника
- Марина Азизян, Александра Павлова, Александр Храмцов, Варя Яковлева, Анастасия Сэмбон — НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский (Россия)
- Елена Бекрицкая, Ольга Бекрицкая, Любовь Мингазитинова — ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия)
- Нина Васенина, Сергей Февралев, Надежда Васильева — СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова (Россия)
- Алексей Максимов, Елена Камиловская, Лариса Механошина — ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ», режиссер Алексей Федорченко (Россия)
- Бекташ Раджабов — ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ, режиссер Ёлкин Туйчиев (Узбекистан)
Лучшая музыка к фильму
- Евгений Гальперин, Саша Гальперин — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)
- Кристиан Лоля, Мирослав То — СЛУГИ, режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)
- Земфира Рамазанова — СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова (Россия)
- Дмитрий Шостакович, Андрей Хржановский — НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский (Россия)
Лучшая мужская роль
- Науэль Перес Бискаярт — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)
- Горан Богдан — ОТЕЦ, режиссер Срдан Голубович (Сербия)
- Алек Утгофф — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)
Лучшая женская роль
- Юлия Высоцкая — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, режиссер Андрей Кончаловский (Россия)
- Ясна Джуричич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
- Валентина Романова — ПУГАЛО, режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)
Лучшая мужская роль второго плана
- Ларс Айдингер — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)
- Борис Исакович — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)
- Фредерик Шульц-Рихард — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)
Лучшая женская роль второго плана
- Агате Бош — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)
- Ольга Лапшина — КОНФЕРЕНЦИЯ, режиссер Иван И. Твердовский (Россия, Эстония, Великобритания, Италия)
- Майя Осташевска — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)
- Шира Хаас — АЗИЯ, режиссер Рути Прибар (Израиль)
В международное жюри премии в 2021 году вошли 23 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы, среди которых:
- Алисса Симон, постоянный автор Variety, более 25 лет курирует кинопрограммы на различных международных кинофестивалях (США)
- Катриона Келли, профессор Оксфордского университета, автор многих книг и статей по истории русской культуры (Великобритания)
- Барбара Вурм, член отборочного комитета Берлинского международного кинофестиваля, профессор Берлинского университета им. Гумбольдта, автор исследований по истории восточноевропейского кино (Германия)
- Алена Шумакова, отборщик программы Двухнедельник режиссеров Каннского международного кинофестиваля, доцент Болонского университета (Италия)
- Акико Кабари, постоянный автор Fuji Evening News, одной из самых популярных ежедневных газет Японии, член жюри Японской профессиональной премии в области кино (Япония)
- Карлос Эли де Альмеида, постоянный автор ведущих бразильских изданий о кино, член Бразильской ассоциации кинокритиков (Бразилия)
Международная кинематографическая премия «Восток-Запад. Золотая арка» учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и присуждается за достижения в области киноискусства – лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. На суд жюри традиционно представляются работы, выпущенные за предшествующий календарный год в 32 странах Евразии. Организаторы стремятся не только популяризировать творчество современных кинематографистов, но и создать площадку для укрепления связей культурных и социальных сообществ из разных стран.
30.07.2021 Автор: Виолетта Палий