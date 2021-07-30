Премия «Восток-Запад. Золотая арка» объявила шорт-лист номинантов

Жюри кинопремии «Восток — Запад. Золотая арка» определили шорт-лист номинантов 2020-2021. Среди них – как фильмы, уже получившие признание во всем мире, так и картины, чье присутствие на международных фестивалях не было таким заметным, но которые стали безусловным событием для национальных кинематографий. Всего в шорт-листе 13 номинаций, в которых представлено 23 фильма из 29 стран.

Соискатель Премии в номинации За вклад в кинематограф определяется Попечительским советом и Правлением премии.

В номинацию «Лучший полнометражный игровой фильм» в этом году попали сразу два российских фильма: ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского и ПУГАЛО Дмитрия Давыдова. Так же Андрей Кончаловский номинирован на «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучшую сценарную работу» совместно с Еленой Киселевой. Помимо этого, фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! отмечен в номинации «Лучшая операторская работа», а Юлия Высоцкая номинирована на «Лучшую женскую роль» за исполнение главной роли Люды Семиной. В этой номинации Юлия поборется с Валентиной Романовой, сыгравшей главную роль в фильме ПУГАЛО.

«Список фильмов, вошедших в шорт-лист, еще одно весомое подтверждение того, что российский кинематограф "поднимается с колен" — в этом году наши фильмы попали в программы самых крупных, престижных фестивалей», — отметил председатель Правления кинопремии Рустам Ибрагимбеков.

В этом году Церемония, объединяющая в себе награждение победителей за 2020 и 2021 годы состоится в конце октября в Москве и пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.

Шорт-Лист кинопремии «Восток-Запад. Золотая Арка» 2020-2021:

Лучший полнометражный игровой фильм

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)

КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

НЕУДАЧНЫЙ СЕКС ИЛИ СУМАСШЕДШЕЕ ПОРНО, режиссер Раду Жуде (Румыния, Люксембург, Хорватия, Чехия)

ПУГАЛО, режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)

Лучший неигровой фильм

КОЛЛЕКТИВ, режиссер Александр Нанау (Люксембург, Румыния)

КОТЛОВАН, режиссер Андрей Грязев (Россия)

УКРОЩЕНИЕ ПРИРОДЫ, режиссер Саломе Джаши (Швейцария, Германия, Грузия)

Лучший дебют

В ПОИСКАХ ВЕНЕРЫ, режиссер Норика Сефа (Косово, Македония)

КИТОБОЙ, режиссер Филипп Юрьев (Россия, Польша, Бельгия)

НАЧАЛО, режиссер Деа Кулумбегашвили (Грузия, Франция)

Лучшая режиссерская работа

Ясмила Жбанич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

Андрей Кончаловский — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! (Россия)

Кристи Пую — МАЛЬМКРОГ (Румыния)

Лучшая сценарная работа

Ясмила Жбанич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

Елена Киселёва, Андрей Кончаловский — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)

Кристи Пую — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)

Лучшая операторская работ

Тамаш Добош — ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ, режиссер Денес Надь (Венгрия, Франция, Германия, Бельгия)

Андрей Найденов — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! , режиссер Андрей Кончаловский (Россия)

Журай Члпик — СЛУГИ, режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)

Юрген Юргес — ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия)

Лучшая работа художника

Марина Азизян, Александра Павлова, Александр Храмцов, Варя Яковлева, Анастасия Сэмбон — НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский (Россия)

Елена Бекрицкая, Ольга Бекрицкая, Любовь Мингазитинова — ДАУ. ВЫРОЖДЕНИЕ, режиссеры Илья Хржановский, Илья Пермяков (Германия)

Нина Васенина, Сергей Февралев, Надежда Васильева — СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова (Россия)

Алексей Максимов, Елена Камиловская, Лариса Механошина — ПОСЛЕДНЯЯ «МИЛАЯ БОЛГАРИЯ», режиссер Алексей Федорченко (Россия)

Бекташ Раджабов — ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕСЕН ФАРИДЫ, режиссер Ёлкин Туйчиев (Узбекистан)

Лучшая музыка к фильму

Евгений Гальперин, Саша Гальперин — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)

Кристиан Лоля, Мирослав То — СЛУГИ, режиссер Иван Остроховский (Словакия, Румыния, Чехия, Ирландия)

Земфира Рамазанова — СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР, режиссер Рената Литвинова (Россия)

Дмитрий Шостакович, Андрей Хржановский — НОС, ИЛИ ЗАГОВОР НЕ ТАКИХ, режиссер Андрей Хржановский (Россия)

Лучшая мужская роль

Науэль Перес Бискаярт — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)

Горан Богдан — ОТЕЦ, режиссер Срдан Голубович (Сербия)

Алек Утгофф — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)

Лучшая женская роль

Юлия Высоцкая — ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!, режиссер Андрей Кончаловский (Россия)

Ясна Джуричич — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

Валентина Романова — ПУГАЛО, режиссер Дмитрий Давыдов (Россия)

Лучшая мужская роль второго плана

Ларс Айдингер — УРОКИ ФАРСИ, режиссер Вадим Перельман (Россия, Беларусь)

Борис Исакович — КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА?, режиссер Ясмила Жбанич (Босния и Герцеговина, Австрия, Румыния, Нидерланды, Германия, Польша, Франция, Норвегия, Турция)

Фредерик Шульц-Рихард — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)

Лучшая женская роль второго плана

Агате Бош — МАЛЬМКРОГ, режиссер Кристи Пую (Румыния)

Ольга Лапшина — КОНФЕРЕНЦИЯ, режиссер Иван И. Твердовский (Россия, Эстония, Великобритания, Италия)

Майя Осташевска — СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ, режиссеры Малгожата Шумовска, Мишель Энглерт (Польша, Германия)

Шира Хаас — АЗИЯ, режиссер Рути Прибар (Израиль)

В международное жюри премии в 2021 году вошли 23 киноведа и кинокритика — ведущие специалисты по кинематографу стран Азии и Восточной Европы, среди которых:

Алисса Симон, постоянный автор Variety, более 25 лет курирует кинопрограммы на различных международных кинофестивалях (США)

Катриона Келли, профессор Оксфордского университета, автор многих книг и статей по истории русской культуры (Великобритания)

Барбара Вурм, член отборочного комитета Берлинского международного кинофестиваля, профессор Берлинского университета им. Гумбольдта, автор исследований по истории восточноевропейского кино (Германия)

Алена Шумакова, отборщик программы Двухнедельник режиссеров Каннского международного кинофестиваля, доцент Болонского университета (Италия)

Акико Кабари, постоянный автор Fuji Evening News, одной из самых популярных ежедневных газет Японии, член жюри Японской профессиональной премии в области кино (Япония)

Карлос Эли де Альмеида, постоянный автор ведущих бразильских изданий о кино, член Бразильской ассоциации кинокритиков (Бразилия)

Международная кинематографическая премия «Восток-Запад. Золотая арка» учреждена Международной Конфедерацией союзов кинематографистов при участии Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова и присуждается за достижения в области киноискусства – лучшим авторам фильмов, произведенных в странах Восточной Европы и Западной Азии. На суд жюри традиционно представляются работы, выпущенные за предшествующий календарный год в 32 странах Евразии. Организаторы стремятся не только популяризировать творчество современных кинематографистов, но и создать площадку для укрепления связей культурных и социальных сообществ из разных стран.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий