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Российские фильмы не смогут претендовать на следующую премию Европейской киноакадемии

Автор: Виолетта Палий

1 марта 2022

Институция приняла соответствующие меры после открытого письма Сергея Лозницы

Европейская киноакадемия (EFA) лишила российские картины возможности претендентовать на премию Европейской кинопремии в 2022 году. 

«Больше всего нас волнует судьба украинцев, наши сердца с украинским киносообществом. Мы поддерживаем каждый шаг бойкота», — отметила EFA.

24 февраля Европейская киноакадемия выступила с первым заявлением, в котором пообещало свою поддержку украинскому киносообществу. Уже 28 февраля украинский режиссер Сергей Лозница отказался от членства в EFA из-за мягких формулировок, которые киноакадемия использовала, реагируя на ситуацию на Украине. На следующий день, 1 марта, Лозница выступил против бойкота российских фильмов. 

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