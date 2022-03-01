Российские фильмы не смогут претендовать на следующую премию Европейской киноакадемии
Автор: Виолетта Палий
1 марта 2022
Институция приняла соответствующие меры после открытого письма Сергея Лозницы
Европейская киноакадемия (EFA) лишила российские картины возможности претендентовать на премию Европейской кинопремии в 2022 году.
«Больше всего нас волнует судьба украинцев, наши сердца с украинским киносообществом. Мы поддерживаем каждый шаг бойкота», — отметила EFA.
24 февраля Европейская киноакадемия выступила с первым заявлением, в котором пообещало свою поддержку украинскому киносообществу. Уже 28 февраля украинский режиссер Сергей Лозница отказался от членства в EFA из-за мягких формулировок, которые киноакадемия использовала, реагируя на ситуацию на Украине. На следующий день, 1 марта, Лозница выступил против бойкота российских фильмов.
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