Российские фильмы не смогут претендовать на следующую премию Европейской киноакадемии

Институция приняла соответствующие меры после открытого письма Сергея Лозницы

Европейская киноакадемия (EFA) лишила российские картины возможности претендентовать на премию Европейской кинопремии в 2022 году.

«Больше всего нас волнует судьба украинцев, наши сердца с украинским киносообществом. Мы поддерживаем каждый шаг бойкота», — отметила EFA.

24 февраля Европейская киноакадемия выступила с первым заявлением, в котором пообещало свою поддержку украинскому киносообществу. Уже 28 февраля украинский режиссер Сергей Лозница отказался от членства в EFA из-за мягких формулировок, которые киноакадемия использовала, реагируя на ситуацию на Украине. На следующий день, 1 марта, Лозница выступил против бойкота российских фильмов.