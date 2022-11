Европейская киноакадемия объявила список номинантов

Победители станут известны 10 декабря

Европейский аналог «Оскара», премия Европейской киноакадемии объявила список номинантов этого года. Церемония награждения победителей состоится 10 декабря. В четырех категория представлены фильмы ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ, УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» и БЛИЗКО.

Список номинантов:

Лучший фильм:

• АЛЬКАРРАС

• БЛИЗКО

• КОРСАЖ

• УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»

• ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ

Лучшая комедия:

• COP SECRET

• ПЕРЕЛОМ

• САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС

Лучший режиссер:

• Лукас Донт (БЛИЗКО)

• Мари Кройцер (КОРСАЖ)

• Ежи Сколимовский (ИА)

• Али Аббаси (УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»)

• Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)

• Рубен Эстлунд (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)

Лучший сценарий:

• Арнау Виларо, Карла Симон Пипо (АЛЬКАРРАС)

• Кеннет Брана (БЕЛФАСТ)

• Лукас Донт, Анджело Тессенс (БЛИЗКО)

• Али Аббаси, Афшин Камран Бахрами (УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»)

• Рубен Эстлунд (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)

Лучшая актриса:

• Вики Крипс (КОРСАЖ)

• Зара Амир Эбрахими (УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»)

• Леа Сейду (ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ)

• Пенелопа Крус (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ)

• Мельтем Каптан (РАБИЙЕ КУРНАЗ ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША)

Лучший актер:

• Пол Мескал (СОЛНЦЕ МОЕ)

• Иден Дамбрине (БЛИЗКО)

• Эллиотт Кроссет Хове (GODLAND)

• Пьерфранческо Фавино (НОСТАЛЬГИЯ)

• Златко Бурич (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)

Лучший анимационный фильм:

• МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ

• MY LOVE AFFAIR WITH MARRIAGE

• MY NEIGHBOR'S NEIGHBORS

• NO DOGS OR ITALIANS ALLOWED

• OINK