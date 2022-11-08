Европейская киноакадемия объявила список номинантов
Победители станут известны 10 декабря
Европейский аналог «Оскара», премия Европейской киноакадемии объявила список номинантов этого года. Церемония награждения победителей состоится 10 декабря. В четырех категория представлены фильмы ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ, УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК» и БЛИЗКО.
Список номинантов:
Лучший фильм:
• АЛЬКАРРАС
• БЛИЗКО
• КОРСАЖ
• УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»
• ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ
Лучшая комедия:
• COP SECRET
• ПЕРЕЛОМ
• САМЫЙ ЛУЧШИЙ БОСС
Лучший режиссер:
• Лукас Донт (БЛИЗКО)
• Мари Кройцер (КОРСАЖ)
• Ежи Сколимовский (ИА)
• Али Аббаси (УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»)
• Элис Диоп (СЕНТ-ОМЕР)
• Рубен Эстлунд (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)
Лучший сценарий:
• Арнау Виларо, Карла Симон Пипо (АЛЬКАРРАС)
• Кеннет Брана (БЕЛФАСТ)
• Лукас Донт, Анджело Тессенс (БЛИЗКО)
• Али Аббаси, Афшин Камран Бахрами (УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»)
• Рубен Эстлунд (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)
Лучшая актриса:
• Вики Крипс (КОРСАЖ)
• Зара Амир Эбрахими (УБИЙЦА «СВЯТОЙ ПАУК»)
• Леа Сейду (ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ)
• Пенелопа Крус (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ)
• Мельтем Каптан (РАБИЙЕ КУРНАЗ ПРОТИВ ДЖОРДЖА БУША)
Лучший актер:
• Пол Мескал (СОЛНЦЕ МОЕ)
• Иден Дамбрине (БЛИЗКО)
• Эллиотт Кроссет Хове (GODLAND)
• Пьерфранческо Фавино (НОСТАЛЬГИЯ)
• Златко Бурич (ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ)
Лучший анимационный фильм:
• МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ
• MY LOVE AFFAIR WITH MARRIAGE
• MY NEIGHBOR'S NEIGHBORS
• NO DOGS OR ITALIANS ALLOWED
• OINK