EFM объявил участников программы сериалов Berlinale Series Market

Европейский кинорынок EFM назвал 15 проектов, которые примут участие в 10-й программе сериалов Berlinale Series Market Selects, где отмечаются шоу с большим рыночным потенциалом.

Среди них будут представлены спин-офф «Хорошей жены» с Кэрри Престон, байопики о писателе Франце Кафке и социологе Герберте де Соуза, чешская фантастика в духе «Секретных материалов» и «Дефективного детектива» и многое другое.

Показы секции пройдут с 19 по 21 февраля в кинотеатре CinemaxX в непосредственной близости от самого EFM, который традиционно проводится в Gropius Bau и Marriott Hotel.

Деловая программа Berlinale Series Market будет посвящена обсуждению актуальных тем и тенденций в индустрии – так, например, на вступительной панели разговор пойдет о проблемах, связанных с увеличением производственных затрат.

Гости мероприятия также смогут посетить программу The Showcase Up Next: Germany, где будут представлены местные проекты на разных стадиях производства. В их числе – вампирское прочтение «Ромео и Джульеты», документальный сериал Netflix «Молодой Берлускони» о рождении частного телевидения и многое другое.

Сам Европейский кинорынок пройдет в этом году с 15 по 21 февраля.

Список участников Berlinale Series Market Selects 2024

• «Жизнь на лезвии бритвы» (Betinho: No Fio da Navalha, Бразилия, создатель Хосе Джуниор)

• «Покажи себя» (Déjate Ver, Испания, создатель Альваро Кармона)

• «Диско 76» (DISKO 76, Германия/Венгрия, создатели Бенджамин Бенедикт, Линда Бриеда, Ларс Монтаг, Сина Свитер)

• «Элсбет» (Elsbeth, США, создатели Роберт Кинг, Мишель Кинг)

• «Семейная терапия» (Familia de Divan, Аргентина, создатели Ариана Сайег, Гонсало Ариас)

• «Кафка» (KAFKA, Австрия, cозатели Даниэль Кельман, Дэвид Шалко)

• «Пропащие ребята и феи» (Lost Boys & Fairies, Великобритания, создатель Даф Джеймс)

• «Бык» (Oxen, Дания, создатели Май Брострем, Питер Торсбо)

• «Советские джинсы» (Padomju džinsi, Латвия, создатели Станислав Токалов, Теодора Маркова, Вальдемар Калиновский)

• «Скоро наступит ночь» (Soon Comes Night, Южная Африка, создатели Пол С. Роулстон, Робби Торп)

• «Мы в деле, товарищи» (We’re on it Comrades, Чехия, создатель Миро Сифра)

• «Пока мужчины не дома» (While the Men Are Away, Австралия, создатели Ким Уилсон, Александра Берк)

• «Бродяги» (Zorras, Испания, режиссеры Аритц Морено, Ана Васкес)

Фото: кадр из сериала «Диско 76»