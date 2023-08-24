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Дензела Вашингтона могут омолодить нейросетями для приквела «Великого уравнителя»

Автор: Илья Кувшинов

24 августа 2023

Режиссер Антуан Фукуа рассказал, что ищет применение новым технологиям

На мировые экраны скоро выйдет триквел ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ, где роль бывшего шпиона Роберта МакКолла вновь исполнит Дензел Вашингтон. В рамках-промо тура картины режиссер Антуан Фукуа дал интервью NME, в котором рассказал о том, что размышляет о возможности омоложения актера при помощи искусственного интеллекта для приквела.

«Я действительно много думал о предыстории, ведь нам есть что рассказать о том, как МакКолл стал таким человеком. А со всеми этими новыми технологиями и нейросетями… В общем, я уже неоднократно обсуждал подобное со сценаристом Ричардом Уэнком», – отметил он.

Постановщик также подчеркнул, что пока не говорил с самим Вашингтоном на тему его возможного омоложения.

«Пока я всего лишь изучаю эту технологию, и мне интересно, что будет дальше, – сказал Фукуа. – Я уже посмотрел на омоложенного Харрисона Форда и знаю о других картинах, в которых она будет использоваться. Кажется, Sony скоро выпускает фильм с Томом Хэнксом. В общем, я присматриваюсь».

Омоложение актеров при помощи компьютерных технологий частым явлением в кино за последние годы: так, например, специально для последнего ИНДИАНЫ ДЖОНСА студия Industrial Light & Magic разработала собственную программу замены лица ILM FaceSwap, а также частично воспользовалась возможностями нейросетей.

Фото: кадр из фильма ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3

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