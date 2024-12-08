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Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»

Автор: БК

8 декабря 2024

Церемония награждения состоялась в Люцерне

Главный приз – за лучший фильм – получила лента ЭМИЛИЯ ПЕРЕС режиссера Жака Одиара. Она же удостоилась наград за лучший сценарий и лучшую режиссуру (Жак Одиар), лучшую женскую роль (Карла София Гаскон) и лучший монтаж (Жюльетт Вельфлинг).

Лучшим актером признан Абу Сангаре за роль в фильме ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА.

Полный список победителей доступен на сайте премии.

Среди других лауреатов:

Лучший документальный фильм – NO OTHER LAND
Лучший анимационный фильм – FLOW
Лучший короткометражный фильм – THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT
Открытие года – АРМАН
Лучший оператор – Бенджамин Кракун (СУБСТАНЦИЯ)
Лучший дизайн костюмов – Таня Хауснер (ОДЕРЖИМАЯ)
Лучший грим – Эвалотт Оостероп (СНОВА НАСТУПИТ РАССВЕТ)
Лучший саундтрек – Фредерикке Хоффмайер (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)
Лучшие визуальные эффекты – Брайан Джонс, Пьер Прокудин-Горски, Шервин Шафаги, Гийом Ле Гуз (СУБСТАНЦИЯ)

Почетные награды были вручена Виму Вендерсу и Изабелле Росселлини.

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