Лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стал мюзикл «Эмилия Перес»

Церемония награждения состоялась в Люцерне

Главный приз – за лучший фильм – получила лента ЭМИЛИЯ ПЕРЕС режиссера Жака Одиара. Она же удостоилась наград за лучший сценарий и лучшую режиссуру (Жак Одиар), лучшую женскую роль (Карла София Гаскон) и лучший монтаж (Жюльетт Вельфлинг).

Лучшим актером признан Абу Сангаре за роль в фильме ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА.

Полный список победителей доступен на сайте премии.

Среди других лауреатов:

Лучший документальный фильм – NO OTHER LAND

Лучший анимационный фильм – FLOW

Лучший короткометражный фильм – THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT

Открытие года – АРМАН

Лучший оператор – Бенджамин Кракун (СУБСТАНЦИЯ)

Лучший дизайн костюмов – Таня Хауснер (ОДЕРЖИМАЯ)

Лучший грим – Эвалотт Оостероп (СНОВА НАСТУПИТ РАССВЕТ)

Лучший саундтрек – Фредерикке Хоффмайер (ДЕВУШКА С ИГЛОЙ)

Лучшие визуальные эффекты – Брайан Джонс, Пьер Прокудин-Горски, Шервин Шафаги, Гийом Ле Гуз (СУБСТАНЦИЯ)

Почетные награды были вручена Виму Вендерсу и Изабелле Росселлини.