Россия станет лидером по количеству подписчиков на стриминговых сервисах в Восточной Европе

К 2029 году самой популярной платформой в регионе будет «Кинопоиск»

Аналитическая компания Digital TV Research подготовила отчет, посвященный будущему онлайн-кинотеатров в Восточной Европе. Согласно ему, на Россию через шесть лет будет приходиться 53% от общего числа всех подписчиков региона.

Ожидается, что к 2029 году общее число пользователей стриминговых сервисов в Восточной Европе составит 68 млн человек, что на 27 млн больше, если сравнивать с текущей статистикой за этот год: причем, 12 млн новых подписчиков будут из России, а 6 млн – из Польши.

«Мы повысили наши прогнозы по России из-за ее большей, чем ожидалось, устойчивости перед лицом экономических санкций, – заявил главный аналитик Digital TV Research Саймон Мюррей. – Полагаем, что раньше 2029 года ни один из американских сервисов не вернется на российский рынок».

Самой популярной платформой по количеству подписчиков в Восточной Европе станет «Кинопоиск» (прогноз – 10,6 млн подписок), второе место уйдет Netflix (8,1 млн), а третье достанется «Иви» (5,2 млн). Четвертое место поделят между собой Okko и Disney+ (по 5,1 млн), а последнее место в пятерке займет Amazon (4,4 млн).

Также отмечается, что 15 млн подписчиков будут приходиться на долю всех других отечественных онлайн-кинотеатров.

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