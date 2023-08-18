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Объявлены первые претенденты на премию Европейской киноакадемии

Автор: Илья Кувшинов

18 августа 2023

Частичный шорт-лист включает в себя 19 полнометражных картин

Европейская киноакадемия представила первую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2023 году.

ScreenDaily сообщает, что частичный шорт-лист включает в себя 19 полнометражных картин. Среди них – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля этого года АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, победитель секции «Особый взгляд» КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ и новые работы Кена Лоуча и Аки Каурисмяки.

Следующая часть претендентов будет объявлена в сентябре.

На соискание премии могут быть выдвинуты европейские полнометражные фильмы, впервые показанные в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 и снятые режиссером из Европы (с некоторыми оговорками – постановщик может быть из любой страны, но должен жить в Европе или работать в европейской киноиндустрии пять и более лет).

В ближайшее время 4600 членов Киноакадемии начнут отсматривать и голосовать за выбранные фильмы. Финальный список номинантов будет объявлен 7 ноября, а победители названы на церемонии вручения премии в Берлине 9 декабря.

20 ТЫСЯЧ ПОРОД ПЧЕЛ (20.000 especies de abejas), реж. Эстибалис Урресола Солагурен (Испания)

КРАСНОЕ НЕБО (Roter Himmel), реж. Кристиан Петцольд (Германия)

АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (Anatomie d'une chute), реж. Жюстин Трие (Франция)

ЗА СТОГАМИ СЕНА (Piso apo tis thimonies), режиссер Асимина Проедроу (Греция, Германия, Северная Македония)

ДРОЗД ДРОЗД ЕЖЕВИКА (Shashvi shashvi maq'vali), реж. Элене Навериани (Швейцария, Грузия)

ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА (Cerrar los ojos), реж. Виктор Эрисе (Испания, Аргентина)

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (Kuolleet lehdet), реж. Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия)

ЖЕНЩИНА (Femme), реж. Сэм Фриман и Нг Чхун Пинг (Великобритания)

ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА (Firebrand), реж. Карим Айнуз (Великобритания)

КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (How to Have Sex), реж. Молли Мэннинг Уокер (Великобритания, Греция)

ПОЖИЩЕННЫЙ (Rapito), реж. Марко Беллоккьо (Италия, Франция, Германия)

ХИМЕРА (La Chimera), реж. Аличе Рорвахер (Италия, Франция, Швейцария)

БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО (Sigurno Mjesto), реж. Юрай Леротич (Хорватия, Словения)

ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО (La Regne Animal), реж. Тома Кайе (Франция)

ДЕЛО ГОЛЬДМАНА (Le procès Goldman), реж. Седрик Кан (Франция)

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (Najsrekjniot chovek na svetot), реж. Теона Стругар Митевска (Северная Македония, Босния и Герцеговина, Бельгия, Словения, Хорватия, Дания)

СТАРЫЙ ДУБ (The Old Oak), реж. Кен Лоуч (Великобритания, Франция, Бельгия)

УЧИТЕЛЬСКАЯ (Das Lehrerzimmer), реж. Илькер Чатак (ГЕРМАНИЯ)

Фото: кадр из фильма ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА

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