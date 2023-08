Объявлены первые претенденты на премию Европейской киноакадемии

Частичный шорт-лист включает в себя 19 полнометражных картин

Европейская киноакадемия представила первую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2023 году.

ScreenDaily сообщает, что частичный шорт-лист включает в себя 19 полнометражных картин. Среди них – обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля этого года АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, победитель секции «Особый взгляд» КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ и новые работы Кена Лоуча и Аки Каурисмяки.

Следующая часть претендентов будет объявлена в сентябре.

На соискание премии могут быть выдвинуты европейские полнометражные фильмы, впервые показанные в период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 и снятые режиссером из Европы (с некоторыми оговорками – постановщик может быть из любой страны, но должен жить в Европе или работать в европейской киноиндустрии пять и более лет).

В ближайшее время 4600 членов Киноакадемии начнут отсматривать и голосовать за выбранные фильмы. Финальный список номинантов будет объявлен 7 ноября, а победители названы на церемонии вручения премии в Берлине 9 декабря.

– 20 ТЫСЯЧ ПОРОД ПЧЕЛ (20.000 especies de abejas), реж. Эстибалис Урресола Солагурен (Испания)

– КРАСНОЕ НЕБО (Roter Himmel), реж. Кристиан Петцольд (Германия)

– АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (Anatomie d'une chute), реж. Жюстин Трие (Франция)

– ЗА СТОГАМИ СЕНА (Piso apo tis thimonies), режиссер Асимина Проедроу (Греция, Германия, Северная Македония)

– ДРОЗД ДРОЗД ЕЖЕВИКА (Shashvi shashvi maq'vali), реж. Элене Навериани (Швейцария, Грузия)

– ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА (Cerrar los ojos), реж. Виктор Эрисе (Испания, Аргентина)

– ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (Kuolleet lehdet), реж. Аки Каурисмяки (Финляндия, Германия)

– ЖЕНЩИНА (Femme), реж. Сэм Фриман и Нг Чхун Пинг (Великобритания)

– ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА (Firebrand), реж. Карим Айнуз (Великобритания)

– КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ (How to Have Sex), реж. Молли Мэннинг Уокер (Великобритания, Греция)

– ПОЖИЩЕННЫЙ (Rapito), реж. Марко Беллоккьо (Италия, Франция, Германия)

– ХИМЕРА (La Chimera), реж. Аличе Рорвахер (Италия, Франция, Швейцария)

– БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО (Sigurno Mjesto), реж. Юрай Леротич (Хорватия, Словения)

– ЖИВОТНОЕ ЦАРСТВО (La Regne Animal), реж. Тома Кайе (Франция)

– ДЕЛО ГОЛЬДМАНА (Le procès Goldman), реж. Седрик Кан (Франция)

– САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ (Najsrekjniot chovek na svetot), реж. Теона Стругар Митевска (Северная Македония, Босния и Герцеговина, Бельгия, Словения, Хорватия, Дания)

– СТАРЫЙ ДУБ (The Old Oak), реж. Кен Лоуч (Великобритания, Франция, Бельгия)

– УЧИТЕЛЬСКАЯ (Das Lehrerzimmer), реж. Илькер Чатак (ГЕРМАНИЯ)

Фото: кадр из фильма ПОДСТРЕКАТЕЛЬНИЦА