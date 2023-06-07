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«Неудержимые 4» выйдут в России на день раньше мировой премьеры

Автор: БК

7 июня 2023

Лидером кинонаемников станет Джейсон Стэйтем

21 сентября, на день раньше мирового релиза, компания Global Film выпустит в российский прокат экшн-комедию НЕУДЕРЖИМЫЕ 4.

Для Сильвестра Сталлоне четвертая часть станет последней, а центральным персонажем франшизы станет Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стэйтема. В актерском составе по-прежнему остаются Рэнди Кутюр и Дольф Лундгрен, к ним присоединились Энди Гарсиа, Меган Фокс, Ико Уайс и рэпер 50 Cent. Бюджет картины превысил $100 млн. Американским прокатом фильма займется компания Lionsgate.

За режиссуру четвертой части отвечал Скотт Во. Продюсерами картины выступила та же команда, которая работала над предыдущими частями, а также боевиками РЕМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ, ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА, ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ и ХЕЛЛБОЙ.

Первые три части франшизы НЕУДЕРЖИМЫХ собрали в российском прокате более 1,2 млрд рублей, а в мировом — более $800 млн.

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