Валерий Федорович и Евгений Никишов отойдут от управления каналом ТВ-3

Продюсеры сосредоточатся на производстве контента компаний 1-2-3 Production и «Место силы»

Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые на данный момент являются соответственно гендиректором и генпродюсером ТВ-3, отходят от оперативного управления телеканалом. Об этом РБК сообщил источник на телевизионном рынке. По имеющейся информации, продюсеры останутся в совете директоров канала и продолжат принимать решения касаемо эфирной сетки.

Действующий первый заместитель директора ТВ-3 Лили Шерозия займет позицию главы канала.

Кадровые перестановки вступят в силу с 1 января 2022 года.

Как отметила пресс-служба холдинга «Газпром-Медиа», владеющего ТВ-3, Валерий Федорович и Евгений Никишов «отходят от операционного управления телеканалом, чтобы сосредоточиться на продюсировании и режиссуре в студиях 1-2-3 Production и «Место силы».

Студия 1-2-3 Production принадлежит «Газпром-Медиа». При этом «Место силы» является личным проектом продюсеров. В данном юрлице у Федоровича и Никишова по 47,5%, еще 5% — у Арины Передельской. Компания была зарегистрирована в 2020 году.