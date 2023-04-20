Фонд кино представил список компаний-лидеров кинопроизводства
Реестр не поменялся за год
Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на 2023 год. Компании, перечисленные в реестре, получат преференции при распределении господдержки.
Согласно регламенту Фонда, ключевым критерием отбора в список является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет, не имеющая неисполненные обязательства перед Минкультуры России или Фондом кино.
Список лидеров, утвержденных на 2023 год (в алфавитном порядке):
• АО «ВБД Груп»;
• АО «Дирекция Кино»;
• ООО «1-2-3 Продакшн»;
• ООО «Арт Пикчерс Студия»;
• ООО «Базелевс»;
• ООО «Водород 2011»;
• ООО «Кинокомпания СТВ»;
• ООО «ММЕ» («Марс Медиа Энтертейнмент»);
• ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;
• ООО «Централ Партнершип».