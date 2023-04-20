Фонд кино представил список компаний-лидеров кинопроизводства

Реестр не поменялся за год

Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на 2023 год. Компании, перечисленные в реестре, получат преференции при распределении господдержки.

Согласно регламенту Фонда, ключевым критерием отбора в список является зрительская оценка национальных фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах Российской Федерации за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет, не имеющая неисполненные обязательства перед Минкультуры России или Фондом кино.



Список лидеров, утвержденных на 2023 год (в алфавитном порядке):

• АО «ВБД Груп»;

• АО «Дирекция Кино»;

• ООО «1-2-3 Продакшн»;

• ООО «Арт Пикчерс Студия»;

• ООО «Базелевс»;

• ООО «Водород 2011»;

• ООО «Кинокомпания СТВ»;

• ООО «ММЕ» («Марс Медиа Энтертейнмент»);

• ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

• ООО «Централ Партнершип».