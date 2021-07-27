Фонд кино провел питчинг проектов компаний, не входящих в список лидеров кинопроизводства

Фонд кино провел очную защиту фильмов иных кинокомпаний, претендующих на получение господдержки. На рассмотрение Экспертному совету были допущены 18 кинопроектов. В защите также участвовали проекты, которые уже получали финансирование от Фонда, но теперь заявили о необходимости дополнительной поддержки.

Новые проекты

Компания QS Films представила мистический триллер ИВАН ГРОЗНЫЙ, в котором по сравнению с прошлым годом доработан сценарий. Представил проект Святослав Подгаевский. Проект расскажет о жене Ивана Грозного, которая пытается понять, что за мрачный рок преследовал всех прошлых избранниц правителя. Дистрибьютором проекта выступит «Централ Партнершип» Выход запланирован на январь 2023 года. Производственный бюджет оценивается в 120 млн рублей, запрашиваемая сумма составляет 60 млн рублей. Ожидаемый размер кассовых сборов в России и СНГ при этом составляет 250 млн рублей.

Также компания представила камерный фантастический триллер СИГНАЛЫ. В центре сюжета оказывается советский астрофизик, который начинает ловить странные сигналы и приобретает невероятные способности — теперь он может вылечить больного эпилепсией сына. Через этого астрофизика инопланетяне начинают вторжение на Землю. В качестве дримкаста представлены Александр Яценко, Александра Ребенок и Михаил Евланов. Дистрибьютором и партнером фильма также станет «Централ Партнершип». QS Films запрашивает 30 млн рублей, производственный бюджет составляет 80 млн. Эстимейт кассовых сборов оказался на уровне 130 млн рублей. Релиз запланирован на весну 2023 года.

Компанию «ДК Интертеймент» представил Данила Козловский — он рассказал о проекте с рабочим названием ТРУ РАШЕН РОМАНС. В основе этой картины — желание соединить произведения русской литературы, словно Толстой, Лермонтов и Пушкин после совместного отдыха в усадьбе создали произведение-гибрид «Героя нашего времени» и «Евгения Онегина». Планируется широкое зрительское кино с темой семьи. Предполагаемый бюджет составляет 405 млн рублей, рекламный бюджет — 100 млн рублей. Запрашивает компания 250 млн рублей. Также размер кинотеатральных сборов оценивают на уровне 400 млн рублей.

Продюсер Юрий Гинзбург и режиссер-постановщик Владимир Потапов представили проект СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5 компании «КиноЮГ». Это история о первой стыковке двух пилотируемых космических кораблей. Компания ожидает кассовые сборы на уровне 600 млн рублей, при этом в качестве ориентира брались допандемийные цифры.

«МегоДистрибьюшн» показала видеоролик с отрывками из комедии НЕПОСЛУШНИК, в которой впервые среди российских проектов представлен сеттинг монастыря. Роли в фильме играют Виктор Хориняк, Максим Лагашкин, Аглая Тарасова и Таисия Вилкова. На данный момент снято порядка 70% фильма. Уже сейчас авторы ведут переговоры с онлайн-платформами, есть предварительные договоренности с четырьмя из них. Как отмечают в компании, ролик был также показан пресс-службе РПЦ, и они смеялись вместе с создателями. Выход ожидается зимой 2021 года. Запрашиваемая сумма составляет 30 млн рублей. В планах по кассовым сборам — 300 млн.

Компания «Старт Студио» также запросила помощь на фильм ВЫЗОВ. Эдуард Илоян, Константин Эрнст, Клим Шипенко и Сергей Титинков запрашивают 400 млн рублей для первого в истории худфильма, который будет снят на МКС. Уже 5 октября Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и командир экипажа «Союз МС-19» Антон Шкаплеров отправятся на МКС. Как отметил Шипенко, 35-40 минут экранного времени будут сняты в открытом космосе.

Студия «Лукфильм» представила фильм ТРЕНИНГ Ольги Дибцевой. Это история про питерскую учительницу, которая в день 30-летия теряет все и работу, и любимого мужчину. Новую опору она находит на женских тренингах, где рассказывается, что женщина — не человек, а придаток к мужчине. Авторы планируют создать жанровую комедию, которая будет интересна и мужчинам, и женщинам. Креативным продюсером проекта выступит Борис Хлебников. Фильм будет снят в Санкт-Петербрге, бюджет 80 млн рублей. Создатели добавили, что уже есть договоренности с дистрибьюторами. Предполагаемые кассовые сборы — более 200 млн рублей.

Режиссер Кирилл Соколов и продюсер Артем Васильев представили фильм ОДИН В ОКЕАНЕ «Метрафильмс». Сценаристом приключенческой драмы о выживании выступает Ольга Розанова. Картина основана на книге океанографа и писателя Славы Курилова, который в декабре 1974 года прыгнул с борта корабля в океан и провел в нем три дня без снаряжения. В главной роли — Данила Козловский. Фильм будет создан при партнерстве с бельгийской компанией Panache Production.

Проекты, претендующие на дофинансирование

«Метрафильмс» также представила еще один фильм — ВОЗДУХ Алексея Германа-младшего. Сценарий написан режиссером совместно с Еленой Киселевой. ВОЗДУХ — история женской эскадрильи на фронтах Великой Отечественной войны, а именно их становления как летчиков и женщин. Роли в фильме сыграют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Юлия Шишова, Елена Лядова, Сергей Безруков и Антон Шагин. Как отмечают создатели, им поступало предложение от большой международной платформы, которое будет рассматриваться только по готовности проекта. Начало съемок запалнировано на сентябрь, в 2022 году планируется закончить фильм. При этом ожидается широкий прокат.

Режиссером картины ПАЛЬМИРА компании «Рок» выступает Алексей Учитель. Релиз запланирован на 23 февраля 2022 года. Ранее авторы запрашивали 400 млн рублей, было сначало выдано 200 млн и затем из-за выхода из числа лидеров — 150 млн. Сейчас на ПАЛЬМИРУ запрашивают 50 млн рублей. Роли в фильме исполняют Александр Робак, Павел Чинарев, Александр Метелкин. Как отмечает Учитель, уже шли реговоры с каналами «Россия» и НТВ.

«Визарт фильм» представил новый мультфильм РУСЛАН И ЛЮДМИЛА. Производственный бюджет составляет 391,7 млн рублей. Бокс-офис картины оценивается на уровне 250 млн рублей, суммарные доходы — в 325 млн рублей. Дата сдачи фильма — март 2022 года.

1993 — первый игровой проект об «Октябрьском путче» 1993 года, над которым работает компания «Гейт». Авторы планируют рассказать историю через призму одной семьи. Выход в прокат запланирован на осенью 2023 года к 30-летию событий. В фильме появятся Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова и Александр Робак.

Компания «Новые люди» представила картину ПЕРВЫЙ «ОСКАР» Сергея Мокрицкого. Сейчас картина о фронтовых операторах монтируется, закончить производство планируется через полгода.

В питчинге также участвовала компания «Лицензионные бренды» с двумя анимационными проектами. КОТЫ ЭРМИТАЖА планируется выпустить в прокат в 2023 году. Это история кота Винсента и мыши, которые попадают в Эрмитаж. Там Винсент встречает стражей музея, которые становятся его семьей. Мышь же специализируется на поедании произведений искусств, и теперь ее главной целью становится съесть Мона Лизу. Винсент оказывается меж двух огней. Также компания представила ПИНОККИО — совершенно необычный взгляд на известную историю. Сценарий написали братья Свешниковы, которые работали над российской франшизой БОГАТЫРЕЙ.

Алексей Попогребский представил проект САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА компании «План 9». Съемки нового блока young-adult fantasy фильма планируется начать в сентябре. Как отметил Попогребский, в проект погружены два мейджора: один хочет участвовать на ранней стадии, а второй — заняться прокатом.

В фильме БЕШЕНСТВО компании «Резервная копия» Алексей Серебряков играет отца, который увозит своего сына в регионы, чтобы спасти его от наркозависимости. Однако именно там началась эпидемия. В фильме также играют Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Ангелина Стречина. Как отмечают создатели, снято 95% фильма. Бюджет — 210 млн рублей, запрашивают сейчас 35 млн рублей. Предполагаемые сборы компания установила на уровне 250 млн рублей. Прокатчиком выступит «Централ Партнершип». также в дистрибуции на североамериканской территории заинтересована компания XYZ Films.

«Союзмультфильм» заявил на питчинг проект ФОРМУЛА ВОДЫ, стоимость которого составляет 360 млн. Над мультфильмом с российской командой работают коллеги из Sony и Disney. Запрашиваемая сумма — 170 млн рублей. Завершить производство планируется в январе 2023 года, выпуск в прокат — на весенних каникулах в марте 2023 года.

При помощи краундфандинговой компании «Студия "28 Панфиловцев"» уже собрала на проект ЛИТВЯК о летчице-истребительнице Лидии Литвяк более 30 млн рублей. У Совета запрашивается еще 9 млн рублей.

Илья Стюарт (Hype Film) и режиссер-дебютант Ладо Кватания представили психологический триллер КАЗНЬ. Картина находится в завершающей стадии — осталось несколько месяцев работы. Стюарт отметил, что удалось уже заключить сделку с французской компанией The Jokers, которая прокатывала фильм ПАРАЗИТЫ и все фильмы Пон Джун-Хо. Компания Sony Pictures в России поддерживает картину и считает ее маркетируемой.

Ранее Фонд кино также выделил средства на поддержку фильмов компаний лидеров кинопроизводства.

27.07.2021 Автор: Виолетта Палий