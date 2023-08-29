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Фонд кино выступил против легализации пиратских показов западных фильмов

Автор: БК

29 августа 2023

Организация прокомментировала предложение сенаторов выработать способ показа зарубежных картин

Фонд кино выступил против любых механизмов легализации проката зарубежных блокбастеров на территории России без согласия правообладателей.

«Известия» приводят официальный ответ организации на недавнее предложение сенаторов выработать возможный способ демонстрации контента.

«Реализация любых механизмов легализации показа аудиовизуального контента без согласия правообладателей («пиратства») формирует дополнительные правовые и репутационные риски, на текущий момент представляется нецелесообразной, а также несет риск обеспечения доступа на территорию РФ контента, противоречащего основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», – говорится в документе за подписью исполнительного директора Фонда кино Федора Соснова.

Напомним, что ранее зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын предлагал ввести мораторий на проверки и возбуждение административных дел в отношении российских кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения и выработать временный механизм по официальному прокату западных кинолент.

Сенатор также просил рассмотреть возможность ввоза копий западных фильмов из Белоруссии и полагал, что функции организатора ввоза и передачи копий фильмов можно возложить на Фонд кино.

Фото: Freepik

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