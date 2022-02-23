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Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства отечественных игровых фильмов в 2022 году

Автор: БК

23 февраля 2022

Организация изменила условия подачи картин

Фонд кино установил сроки приема заявок на отборы для поддержки производства художественных национальных фильмов в нынешнем году:

• заявки на поддержку за счет средств, источником которых является субсидия (на безвозвратной основе): 
– для лидеров отечественного кинопроизводства – до 25 марта 2022 года включительно;
– для иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, – до 28 марта 2022 года включительно.

• заявки на поддержку за счет средств Фонда кино (на условиях стопроцентной возвратности): 
– для всех организаций кинематографии – до 28 марта 2022 года (включительно).

В рамках данных отборов будет осуществляться поддержка производства исключительно художественных (игровых) отечественных картин. 

Кроме того, с 2022 года для получения поддержки за счет средств в рамках субсидии и за счет средств Фонда кино подаются две отдельные заявки, к которым прикладываются полные пакеты документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно с этого года не принимается.

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