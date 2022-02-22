Фонд кино утвердил лидеров российского кинопроизводства на 2022 год

Список не изменился с прошлого года

Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на 2022 год. Как отмечалось ранее, лидером может стать компания, которая существует не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино. Также ключевым критерием отбора является количество зрителей, посмотревших фильмы кинокомпаний в кинотеатрах России за последние пять лет.

Список лидеров, утвержденных на 2022 год:

• АО «ВБД Груп»;

• АО «Дирекция Кино»;

• ООО «1-2-3 Продакшн»;

• ООО «Арт Пикчерс Студия»;

• ООО «Базелевс»;

• ООО «Водород 2011»;

• ООО «Кинокомпания «СТВ»;

• ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»;

• ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

• ООО «Централ Партнершип»

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