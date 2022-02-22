Фонд кино утвердил лидеров российского кинопроизводства на 2022 год
Список не изменился с прошлого года
Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на 2022 год. Как отмечалось ранее, лидером может стать компания, которая существует не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино. Также ключевым критерием отбора является количество зрителей, посмотревших фильмы кинокомпаний в кинотеатрах России за последние пять лет.
Список лидеров, утвержденных на 2022 год:
• АО «ВБД Груп»;
• АО «Дирекция Кино»;
• ООО «1-2-3 Продакшн»;
• ООО «Арт Пикчерс Студия»;
• ООО «Базелевс»;
• ООО «Водород 2011»;
• ООО «Кинокомпания «СТВ»;
• ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»;
• ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;
• ООО «Централ Партнершип»
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