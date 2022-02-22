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Фонд кино утвердил лидеров российского кинопроизводства на 2022 год

Автор: Виолетта Палий

22 февраля 2022

Список не изменился с прошлого года

Фонд кино опубликовал список лидеров российского кинопроизводства на 2022 год. Как отмечалось ранее, лидером может стать компания, которая существует не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино. Также ключевым критерием отбора является количество зрителей, посмотревших фильмы кинокомпаний в кинотеатрах России за последние пять лет.

Список лидеров, утвержденных на 2022 год:

• АО «ВБД Груп»; 
• АО «Дирекция Кино»;
• ООО «1-2-3 Продакшн»; 
• ООО «Арт Пикчерс Студия»;  
• ООО «Базелевс»; 
• ООО «Водород 2011»; 
• ООО «Кинокомпания «СТВ»; 
• ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»; 
• ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»; 
• ООО «Централ Партнершип» 

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