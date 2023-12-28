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Фонд кино подвел итоги 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

28 декабря 2023

Совокупные сборы российских кинотеатров оцениваются в более чем 40 млрд рублей

28 декабря в ТАСС прошла пресс-конференция Фонда кино, посвященная успехам российского кинематографа в 2023 году. Первой слово взяла заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, которая сперва вспомнила вехи истории Фонда за минувшие 10 лет, а затем перешла к статистике по уходящему году.

Совокупные сборы российских кинотеатров в 2023 году оцениваются в более чем 40 млрд рублей – причем 28 млрд из них принесли отечественные картины. Траты по Пушкинской карте выросли до 4 млрд рублей, а количество купленных билетов увеличилось до 2,8 млн.

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что отрасль смогла превзойти поставленные правительством задачи – в частности, удержание доли национальных фильмов в прокате на уровне 30% и совокупность сборов российского кино до 13 млрд рублей. В 2023 году доля национальных фильмов составила 70%, а сборы – 28 млрд

Также, по ее словам, посещаемость отечественных картин увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – с 39,7 млн зрителей до 90,9 млн зрителей.

Количество кинотеатров и кинозалов, действующих на конец года, составило 2278 кинотеатров (5833 зала). Для сравнения была приведена статистика за 2021 год – тогда в России насчитывалось 2179 кинотеатров (5751 зал). Начиная с прошлого года, Фонд кино также отправился в новые регионы – на их территориях уже работает 35 новых кинотеатров, а 51 планируется запустить в ближайшее время.

Последние четыре года Фонд кино осуществляет замеры российской киноаудитории, опрашивая на выходе из кинозалов до 60 тыс человек в год. Более детальной статистикой поделился исполнительный директор Фонда Федор Соснов.

Самыми посещаемыми картинами за 2023-й стали ЧЕБУРАШКА (22,4 млн зрителей), ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (8,5 млн), ВЫЗОВ (6,7 млн), ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ (3,2 млн), БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР и ДЖОН УИК 4 (по 2,4 млн).

Киноаудитория уходящего года на 69,7% состояла из женщин и на 32,1% из мужчин. Чаще всего в кино ходили зрители в возрасте 12-17 (34,4%) и 18-24 (31,4%). По сравнению с 2022-м вырос уровень готовности рекомендовать отечественные фильмы к просмотру – индекс поднялся на 10 пунктов, с 21 до 31-го.

Соснов также отметил, что за этот год в 40 субъектах Российской Федерации были модернизированы 117 кинозалов, в том числе и в новых регионах.

Речь зашла и о стипендиальной программе «Автор» – в рамках двух отборов поступило более 1,5 тыс заявок, из которых были отобраны первые 17 стипендиатов. Фонд также планирует запустить в рамках программы дополнительный конкурс, который будет направлен на создание сценариев, посвященных событиям специальной военной операции.

Отвечая на вопросы из зала, Ольга Любимова с улыбкой отметила у российских продюсеров уже расписаны семейные картины на три ближайших Новых года. «Это означает, что точно такая же конкуренция возникнет на 23 февраля, 8 марта, 9 мая и далее по списку. Конечно, очень важное для нас 1 сентября, 4 ноября... Вот те самые наши большие значимые даты, в том числе и календарные праздники – всегда планировалось, что вокруг таких дат будет достаточное количество премьер», – подчеркнула она.

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