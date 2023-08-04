Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 2

Оставшиеся 27 проектов

Компания «Нота Бене» представила приключенческий экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина. Фильм создается совместно с НМГ и китайской компанией. По сюжету, в 1927 году через всю Россию в поезде перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. Главные роли исполнят Глеб Калюжный, Милош Бикович, Гоша Куценко, Фэйя Цзоу. Продюсеры – Вадим Быркин, Гоша Куценко. Референсами называют УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, СМЕРТЬ НА НИЛЕ, ДОСТАТЬ НОЖИ. Эстимейт по сборам – 600 млн рублей. На предыдущих питчингах бюджет проекта называли в размере 215 млн рублей. «НМГ Кинопрокат» выпустит картину на большие экраны.

Кинокомпания «Пиманов и партнеры» презентовала историческую приключенческую картину 1812 Алексея Пиманова. Сценарий написан совместно с братьями Пресняковыми. По сюжету, французская армия входит в 1812 году в Москву. Юная москвичка Мария пробирается в Кремль, чтобы в одиночку расправиться с Наполеоном. Но как осуществить задуманное, если ненавистного императора охраняет тот, кто с первой минуты покорил твое сердце? Историческая драма расскажет о пожаре, произошедшем в Московском Кремле. Алексей Пиманов отметил, что главной сложностью является воссоздание образа Москвы XIX века.

Продюсерская компания «Киномир» рассказала о военной драме ОТЕЦ Нурбека Эгена. Во время Великой Отечественной войны охотник Собинов становится снайпером и пытается найти своего сына, который также где-то служит. Снайперская группа Собинова успешно воюет до 1944 года, дойдя до стран Балтии. Там они попадают в ловушку немецких снайперов. Потеряв почти всю группу, Собинов узнает, что его сын ранен и находится рядом. Но чтобы добраться до него, ему нужно справиться с немецким снайпером. Референсы – ОТЕЦ СОЛДАТА, БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ, ВРАГ У ВОРОТ. Продюсеры – Константин Дыдышко и Татьяна Яковенко. Стоимость производства – 252 млн рублей, запрашивают – 126 млн рублей. В финансировании проекта участвует KION.

ПЦ «ГОРАД» представил романтическую комедию АДАМ И ЕВА 2.0 Ильи Фарфеля. Марина и Виктор в картине – единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. Худо-бедно устроив быт, перед героями встает куда более серьезный, экзистенциальный вопрос – как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу. Главные роли исполнят Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова. Продюсируют Екатерина Гордецкая и Андрей Радько. «Централ Партнершип» выпустит в прокат картину летом 2024 года.

Компания «РВК-Студия» презентовала военную драму СЕВАСТОПОЛЬ 1942 Игоря Копылова. Фильм посвящен событиям, произошедшим во время обороны Севастополя. Прижатая к берегу Черного моря армия продолжала сражаться, даже когда в газетах сообщили, что советские войска оставили город. Сопродюсером картины стал «Медиа Телеком». Продюсерами выступают Ольга Васильева, Константин Владимиров, Клим Жуков. Картину поддержит Министерство обороны, НМГ, «Ростелеком». «НМГ Кинопрокат» выпустит проект в апреле 2025 года к 80-летию Победы.

«Резервная копия» рассказала о семейной комедии РОДАКИ Егора Чичканова, режиссера сериала «И снова здравствуйте!». Когда родители 13-летнего Никиты заговаривают о разводе, он обращается за помощью к акушерке, обладающей удивительной способностью – она может по желанию Никиты менять ему родителей до тех пор, пока он не получит идеальных. Никите осталось лишь понять, в чем залог счастливой жизни и какой должна стать его семья. Роль мамы исполнит Аглая Тарасова, роль папы рассматривает Александр Петров. Продюсирует Павел Буря. Стоимость производства составит 240 млн рублей. Ожидаемые сборы – 450 млн рублей.

Кинокомпания «Ридеамус» представила биографическую драму ВОЛОДЯ о Владимире Высоцком. История начинается в момент, когда на экраны кинотеатров Советского Союза выходит фильм ВЕРТИКАЛЬ, где Высоцкий исполняет свои песни в кадре. К этому моменту их уже слушает вся страна, благодаря магнитофонным записям, передающимся из рук в руки, но мало кто знает, что эти песни исполняет молодой актер театра на Таганке. Фильм расскажет о любви, борьбе с внутренними демонами, попытках побороть себя. Образ Высоцкого будет воссоздан с помощью искусственного интеллекта: лицо Высоцкого будет перенесено на лицо актера благодаря нейросети. Картина будет создана при поддержке Первого канала, Sber AI, Okko. Продюсеры – Александр Жигалкин, Павел Романский.

Компания «Красный квадрат» рассказала об историческом детективе ОХОТА НА ЦАРЯ Егора Кончаловского. По сюжету, в 1880 году ежегодная летняя ярмарка в Нижнем Новгороде притягивает со всех концов Российской Империи разный люд: купцов, торговцев, зевак и всякий сброд. Со дня на день с неофициальным визитом должен приехать сам государь-император Александр II, а всю ярмарку заполонили похабные карикатуры на Александра с явным намеком на его любовное увлечение молодой княжной Долгоруковой. Поиски виновных приводят сыщика Алексея Лыкова на подпольную типографию террористов-революционеров, которые собираются устроить покушение на царя. Проект является первой экранизацией исторического романа Николая Сечина. Референсами называют фильмы СТАТСКИЙ СОВЕТНИК, УЛИЦА ПОТРОШИТЕЛЯ. Прокат намечен на 2025 год. Продюсеры - Рафаил Мансуров, Илья Кривицкий.

Студия «ВоенФильм» представила историческую драму СОЛНЦЕ СВОБОДЫ о создании гимна СССР. После Сталинградской битвы в национальном самосознании происходит тектонический сдвиг – СССР из страны «Интернационала» становится империей. Необходима зримая декларация этой перемены. Поэтам и композиторам ставится задача создания нового национального гимна. Фронтовые корреспонденты Михалков и Эль-Регистан включаются в конкурс. Режиссером заявлен Денис Банников. Продюсируют Игорь Угольников, Вадим Задорожный.

Студия «Хлеб» презентовала приключенческий фильм РУССКИЕ МОРОЗЫ Андрея Богатырева, продолжение картины про русского национального героя КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. Создатели называют проект «супергеройским кино». В 1812 году 16-летний граф Михаил Разумовский мечтает геройски погибнуть на войне, помогая выгнать французов из России. Но вместо этого его имение безжалостно разграбливают французские фуражиры, а юношу спасает от гибели Призрак, партизан-одиночка, возвращающийся домой и попутно ограждающий мирных жителей от мародеров. Михаилу предстоит на своем опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем самостоятельно завершить его борьбу, предотвратив контрнаступление французов и спасая множество жизней с обеих сторон. Роль Партизана сыграет Алексей Шевченков. В дримкасте – Юлия Хлынина, Вольфганг Черни, Александр Самойленко. Бюджет — 130 млн рублей. Сопродюсером проекта выступает Первый канал.

Создатели комедии ДРУГ НА ПРОДАЖУ, новосибирская компания «Тайга Пикчерс», рассказала о комедии ПЛОХОЙ ПАПА. Режиссером заявлен Александр Данилов. Одинокий отец выступает против планов шестнадцатилетней дочери делать карьеру блогера вместо получения среднего образования. Самореализацию в соцсетях он считает примитивной ерундой. После очередного конфликта дочь сбегает в Москву, запутав следы. Отец обнаруживает переписку с одиозным блогером и в компании друзей летит «спасать» дочь. Главную роль исполнит Антон Пампушный. Референсы – ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ, ПОЧЕМУ ОН? Релиз намечен на 2024 год. Переговоры о прокате ведутся с «Централ Партнершип».

Компания «Тетрис» презентовала остросюжетный детектив ХОРОШИЙ ОТЕЦ Леонида Гардаша. Однажды в небольшом провинциальном городе исчезает сестра Сашиного друга и подростки пытаются самостоятельно найти ее. Они узнают, что в городе уже не раз пропадали красивые молодые девушки. В начавшемся расследовании главным подозреваемым неожиданно становится Сашин отец. В фильме будут сниматься Сергей Марин, Мария Луговая, Егор Бероев. Референсы — МИЛЫЕ КОСТИ, ИСЧЕЗНУВШАЯ, КАЗНЬ. Продюсеры – Мария Бородина. «Централ Партнершип» выпустит картину в 2025 году. Фильм выйдет при поддержке НТВ и фонда «Кинопрайм».

«Триикс Медиа» рассказала о военной исторической драме ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ. Фильм основан на реальных событиях. Эта история о любви и дружбе трех подростков разворачивается в нечеловеческих условиях фашистского концлагеря для детей, которых содержат как скот в качестве доноров крови, необходимой раненым солдатам вермахта. Дело в том, что в немецкой медицине того времени считалось, что для переливания больше всего подходит детская кровь пубертатного возраста – от 8 до 14 лет, она не подвержена инфекциям. При этом требуется кровь именно голодных детей, поскольку она не содержит лишних примесей.

«Форпост Продакшн» представила комедию ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА. Режиссером выступит Митрий Семенов-Алейников. По сюжету, Вася и Батя прожили в деревне всю жизнь. Но один непотушенный окурок оставляет сына и отца на улице без денег и дома. В отчаянии они едут в город и находят единственное место, где можно находиться 24 часа в сутки, – фитнес-клуб. Теперь сельской парочке предстоит стать своими в мире смузи и пилатеса и показать местным обитателям, что такое фитнес по-деревенски. Картина почти отснята. В фильме заняты Ян Цапник, Антон Жижин, Александра Соловьева, Агата Муцениеце, Наталья Земцова, Дмитрий Хрусталев, Ирина Пегова, Раиса Рязанова. Продюсеры – Владимир Лаптев, Денис Баглай. Партнером проекта станет СТС. «НМГ Кинопрокат» выпустит картину 28 декабря 2023 года.

Компания QS Films рассказала о мистическом детективе ЩЕЛКУНЧИК Святослава Подгаевского. В канун рождества 1915 года Петербург захлестывает волна похищений детей. Почерк преступлений совпадает с делом десятилетней давности, которое расследовал Петр, чья дочь должна была стать последней жертвой Щелкунчика – маньяка, превращавшего детей в кукол. Петру тогда удалось выследить и убить его. Теперь же все указывает на то, что маньяк вернулся с того света и намерен завершить начатое. Петру предстоит сразиться с возродившимся злом, разгадать, кто скрывается за маской Щелкунчика, а также выяснить, что его любимая дочь является неотъемлемой частью этой головоломки. В дримкасте – Константин Хабенский и Анастасия Красовская. Референсы – СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, по атмосфере – «Настоящий детектив». Продюсеры – Иван Капитонов, Святослав Подгаевский, Маргарита Мигранова. Бюджет проекта – 150 млн рублей, запрашивают 100 млн рублей. Бюджет на промо – 30 млн рублей. Эстимейт сборов – 250 млн рублей. «Централ Партнершип» выпустит картину в декабре 2024 года.

«Экшн Арт Групп» представила приключенческий фэнтези-фильм АКАДЕМИЯ СНЕГУРОЧЕК Владислава Рубина. Студентка Академии Снегурочек и родная дочка Деда Мороза Настенька случайным неумелым колдовством отменяет в нашем мире зиму и Новый год, а Дед Мороз оказывается в плену у Снежной Королевы. Настя отправляется в человеческий мир, чтобы спасти отца и Новый год. Роли в картине заинтересовали Дашу Верещагину, Равшану Куркову, Сергея Марина, Арама Вардеваняна. Продюсер – Эрнест Аминов. Референсы – ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, МАЛЕФИСЕНТА, ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ. Партнером фильма станет НМГ. Релиз поддержит СТС. Стоимость производства – 377,5 млн рублей, запрашивают ­– 249 млн рублей. Промобюджет – 90 млн рублей. Ожидаемые сборы – 900 млн рублей. «НМГ Кинопрокат» выпустит картину 19 декабря 2024 года.

Компания «Интерфест» представила фэнтези ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК Рената Давлетьярова. В основе сюжета соединены несколько сказок Александра Пушкина. В жестоком средневековом мире хороший царь хочет только одного: мира и процветания для своего царства. Но как этого добиться, если ты со всех сторон окружен врагами? Кровожадные северные племена, орды степных кочевников, мистические воины с востока. Кажется, что войнам нет конца. Все меняется, когда к царю во владение попадает загадочный магический артефакт. На апрель 2024 года запланировано начало съемок. Съемки пройдут в Крыму, Астраханской области и Беларуси. Проект будет снят совместно с Беларусьфильмом. На предыдущем питчинге бюджет картины составлял 500 млн рублей. Компания «Интерфест» также запросила 25 млн рублей на завершение постпродакшна фантастической драмы ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА Рената Давлетьярова. Фильм расскажет о советском космонавте, чей корабль терпит крушение в 60-х годах, а он сам неожиданно оказывается в Москве в 2023 году. Главные роли исполнили Александр Метелкин, Варвара Комарова, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин. «Наше кино» выпустит картину 2 ноября 2023 года.

«Голд медиа Продакшн» презентовала военный экшн БЫСТРЕЙ ВРАГА. Режиссером выступит Игорь Твердохлебов. Фильм расскажет о виртуозном мотоциклисте советского аттракциона «Гонки по вертикали», который попадает на фронт Великой Отечественной войны и обретает славу первого мотоциклиста-истребителя танков. В главной роли заинтересован Милош Бикович. В дримкасте – Дарья Балабанова, Артем Быстров. Продюсеры – Юлия Сумачева, Игорь Твердохлебов. Бюджет производства – 700 млн рублей, запрашивают 300 млн рублей. Ожидаемые сборы – 645 млн рублей. «Централ Партнершип» выпустит картину в мае 2025 года. «Голд медиа Продакшн» также представила на дофинансирование совместный с «ВайТ Медиа» байопик Константина Статского РОДНИНА об Ирине Родниной. Картина расскажет о спортивном пути советской фигуристки. Десятикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка и одиннадцатикратная чемпионка Европы в парном катании вошла в историю как не проигравшая ни одного турнира спортсменка. В фильме снимаются Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Федор Федотов. Продюсеры – Тимур Вайнштейн, Юлия Сумачева. Половина картины уже снята. При съемках используется технология замены лиц, которая позволяет перенести лица актеров на дублеров-фигуристов. Бюджет проекта — 776 млн рублей, запрашивают — 300 млн рублей. Ранее получали от Фонда кино 100 млн рублей. На июль 2023 года затрачено 409 млн рублей. Ожидаемые сборы – 852 млн рублей. ЦПШ выпустит проект в декабре 2024 года.

Компания «План 9» представила на дофинансирование молодежное фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА Алексея Попогребского. В картине сверхлюди с необычными способностями, эмеры, могут управлять человеческими эмоциями. Они не чувствуют боли, не пользуются современной техникой и не могут по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски девушки Кати — избранной, которая может всех спасти. Вместе с Денисом она открывает для себя яркую, полную опасности и предательства жизнь. В проекте снимались Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес, Таша Цветкова. В настоящий момент необходимы средства на дополнительные съемки под графику, постпродакшн и завершение картины. Референсами называют СУМЕРКИ, ДИВЕРГЕНТ, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ, ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА. Нейротестирование первых зрителей подтвердило, что фильм интересен молодой аудитории, особенно подросткам и женщинам. На предыдущих питчингах бюджет фильма составлял 400 млн рублей. Ожидаемые сборы – 500 млн рублей. «Атмосфера кино» выпустит проект в феврале-марте 2024 года.

Кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» запросила дополнительные средства на производство военной драмы АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА Владимира Котта. Над картиной работают продюсеры из России, Сербии, Италии и Беларуси. Экранизация одноименной повести Василя Быкова. Из концлагеря в Альпах удается сбежать заключенным – советскому солдату Ивану и итальянской антифашистке, партизанке Джулии. Между ними вспыхивает чувство, они мечтают о жизни после войны. Но преследователи в конце концов настигают их. Иван спасает Джулию ценой своей жизни. Фильм расскажет о возможности любить по-настоящему во время тяжелых трагических событий. Главные герои говорят на разных языках, однако они понимают друг друга с помощью чувств. Главные роли исполнят Никита Ефремов и Дениз Сардиско. Съемки будут проходить в Сербии, Абхазии и в Беларуси. Стоимость производства – 430 млн рублей, запрашивают – 225 млн рублей. В прошлом году получили 75 млн рублей. Релиз намечен на 2025 год.

«Легио Феликс» представила на дофинансирование военную фантастику БЛИНДАЖ. Съемки картины завершены. Режиссером выступил Марк Горобец. По сюжету, Пауль ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продает их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок вместе с Сергеем они находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941-й год и сталкивает лицом к лицу с войной — с бойцами, чьи имена они еще утром видели на могилах. Понимая, что обречены, Сергей и Пауль принимают противоположные решения, которые в корне меняют их жизни. В фильме снимались Александр Метелкин, Даниэль Литтау, Вероника Мохирева, Маргарита Аброськина, Игорь Петренко, Владимир Селезнев, Алексей Шевченков. Бюджет – 426,4 млн рублей, запрашивают 58 млн рублей. Ранее получили от Фонда кино 239,8 млн рублей. Ожидаемые кассовые сборы ­– 350 млн рублей. Затраты на маркетинг – 100 млн рублей. Ведутся переговоры с ВГТРК о поддержке картины. «Каропрокат» выпустит картину на большие экраны 26 апреля 2024 года.

Кинокомпания «Альянс» представила военный боевик ОПОЛЧЕНЕЦ Ильи Казанкова. Картина основана на романе Александра Проханова о событиях на юго-востоке Украины. Молодой одаренный художник Рябинин не может остаться в стороне от конфликта на Донбассе. Он уезжает на гражданскую войну ополченцем, чтобы запечатлеть трагические события русской истории и выразить чувства, которые вызывали лишь злобу в его богемном окружении. Страдания людей и героизм товарищей полностью меняют сознание молодого человека – он теряет прежние привязанности, взрослеет и обретает себя. Съемки фильма завершены. Прокат намечен на конец февраля 2024 года. Название картины может измениться на ПОЗЫВНОЙ ПАССАЖИР.

«Кинокомпания «Гейт» запросила средства на постпродакшн драмы Александра Велединского 1993 по книге Сергея Шаргунова. В 1993 году, в дни больших надежд и грозных потрясений, семья раскалывается надвое — любящие супруги оказываются по разные стороны баррикад в самом центре Москвы. В картине снимались Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник. Фильм выходит при поддержке телеканала «Россия 1». «Атмосфера кино» выпустит картину в прокат 21 сентября.

Компания «РБ Продакшн» презентовала исторический экшн ЗЛОЙ ГОРОД Константина Буслова. Во время нашествия на Русь в ХII веке хан Батый потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, среди которых были и женщины с детьми, наконец-то взял его, то повелел отныне именовать его «Злым городом». Но Козельск остался в веках образцом стойкости и мужества, достойным того, чтобы поведать о нем. 20 октября начнутся съемки. В фильме будут сниматься Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Юлия Хлынина, Владимир Сычев, Максим Белбородов, Александр Метелкин, Артем Волобуев, Аскар Ильясов, Владимир Любимцев, Алексей Куличков, Сергей Шакуров, Ольга Бодрова. Ранее бюджет картины составлял 830 млн рублей.

Студия «28 Панфиловцев» в пятый раз представила военную драму ЛИТВЯК о советской летчице-истребительнице Лидии Литвяк. Главную роль исполняет Полина Чернышова. В фильме также снимаются Пётр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева, Иван Бровин, Андрей Некрасов. Литвяк сражалась в небе Сталинграда в 1943. Это история о силе юности и о любви к свободе. О краткой и яркой, как вспышка, жизни юной девушки, которая за время своей стремительно пронесшейся военной биографии успела стать самым результативным летчиком-истребителем женщиной в мире. Дофинансирование требуется для завершения съемок. Ранее выделенные средства уже вложены в производство. Бюджет проекта составляет 400 млн рублей. В прошлый раз Фонд кино выделил картине 75 млн. На краудфандинге удалось собрать 46 млн рублей. Прокатчиком картины станет «Атмосфера кино».