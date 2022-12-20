Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Суммарно экспертам презентовали 34 проекта

19 декабря Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства. Компания ID Production представила картину ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. Режиссером и сценаристом фильма выступает Александр Фомин. Никита Ефремов подтвердил участие в проекте в качестве исполнителя главной роли. Герой Даня всё откладывает на потом, мечтает о будущем и не проживает настоящее. Из-за болезни он попадает в кому и так оказывается в загробном мире. Даня боится летать, поэтому его загробный мир представляет собой аэропорт. Теперь ему предстоит пройти испытания, которые изменят его отношение к жизни. Прокатом картины займется компания Атмосфера Кино, в качестве партнера выступит канал Россия 1. Бюджет комедии составляет 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 170 млн, эстимейт сборов — 500 млн рублей. Маркетинговый бюджет — 70 млн рублей. Релиз запланирован на конец 2024 года.

«В Фильм Студио» представила байопик ИЛИЯ МУРОМЕЦ Карена Оганесяна. Роли в семейной картине исполнят Егор Пазенко, Андрей Мерзликин, Ольга Медынич, Данила Якушев и другие. Бюджет производства — 930 млн рублей. Заинтересованность в проекте выразили Газпром-Медиа Холдинг и фонд «Искусство, наука и спорт».

Кинокомпания «Викинг» презентовала авантюрную народную комедию ЗА ВДВ Андрея Богатырева. В качестве продюсеров выступают Максим Боев и Алексей Чадов. Главный герой картины — бывший мажор, который после возвращения из армии вынужден жить в деревне у деда, полковника ВДВ. Роли исполняют Алексей Чадов, Иван Охлобыстин, Сергей Шакуров, Валентина Талызина, Валерий Баринов, Михаил Горевой и другие. Партнером картины является телеканал Россия 1. Прокатчик — Централ Партнершип. Картина находится в производстве, релиз планируется в 2023 году.

Компания «Зебра» представила детективную картину АГАТА И СЫСК. ВЫГОДНЫЙ РИСК Владимира Койфмана. Действие ретро-детектива разворачивается на масленичных праздниках в блистательной столице империи в марте 1894 года. Череда загадочных преступлений, взбудораживших Петербург, приводит чиновника сыскной полиции Алексея Пушкина в страховое общество «Стабильность». Выясняется, что страховые служащие замешаны в аферах с фиктивными договорами страхования жизни. Нити расследования ведут к семье владельца «Стабильности» Макара Алабьева. В войну, развернувшуюся между взрослыми детьми Алабьева и его молодой женой Лидией, оказывается втянута давняя возлюбленная Пушкина, международная авантюристка Агата Керн. Думая, что расследует дело о подлоге и воровстве, Пушкин не подозревает, что вступил в смертельную схватку с жестоким серийным убийцей, ставка в которой жизнь Агаты. Бюджет производства — 121,459 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 85 млн рублей.

Кинокомпания «ЗУМ Продакшн» представила фантастическую картину ПЫЛАЮЩИЙ Михаила Морскова. Популярный актёр решается сняться в большом рекламном ролике, в результате чего он оказывается обезображен ударом молнии. Потеряв славу и карьеру, он обретает дар переселяться в сознание других людей. Теперь ему предстоит пройти сложный путь от отрицания к полному принятию себя и своей роли в этом мире.

Компания «Инвестмедиа» представила фолк-хоррор ДОМОВОЙ Андрея Загидуллина. Картина рассказывает об осиротевших Варе и Арсении, которые переезжают из родной деревни в дом к приемным родителям. Роли в проекте исполняют Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко и Наталия Вдовина. Продюсеры – Иван Елисеев и Аркадий Видов. На данный момент проект доснят, идет работа над графикой и музыкой.

Компания «Инфинити контент» представила триллер ОН Олега Асадулина. История происходит в недалеком будущем. Девушка, живущая в большом городе, добилась всех возможных высот в профессии. Решив отдохнуть, она снимает дом на берегу моря. На месте оказывается, что этот дом умный — он наделён искусственным интеллектом. Со временем дом влюбляется девушку и отказывается ее отпустить. Главную роль в проекте исполнит Кристина Асмус. Релиз запланирован на ноябрь 2023 года.

Кинокомпания «Альянс» представила картину ОПОЛЧЕНЕЦ Ильи Казанкова. Картина основана на романе Александра Проханова о событиях на юго-востоке Украины. Молодой одаренный художник Рябинин не может остаться в стороне от конфликта на Донбассе; он оставляет в Москве любимую девушку, сытую и спокойную жизнь, и уезжает на гражданскую войну ополченцем, чтобы запечатлеть трагические события русской истории и выразить чувства, которые вызывали лишь злобу в его богемном окружении; страдания людей и героизм товарищей полностью меняют сознание молодого человека – он теряет прежние привязанности, взрослеет и обретает себя.

Кинокомпания «КиноЮг» презентовала картину СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5. В основе сюжета история полета космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» в 1969 г. Из-за проблем на «Союзе-5» полет и стыковка под угрозой. Решить их и спасти экспедицию предстоит космонавтам Борису Волынову и Алексею Елисееву.

Кинокомпания «Пан-Атлантик Студио» представила картину АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА Владимира Котта. Фильм расскажет о возможности любить по-настоящему во время тяжелых трагических событий. Главные героя говорят на разных языках, однако они понимают друг друга с помощью чувств. Проект основан на одноименной повести Василя Быкова. Прокатчик — Централ Партнершип, эстимейт сборов — 400 млн рублей. Релиз ожидается в декабре 2024 года. Бюджет производства — 428 млн рублей. Съемки будут проходить в Крыму, в Сербии, Кабардино-Балкарии и в Беларуси.

Компания «Новые люди» презентовала фильм МАРГАРИТА Марины Любаковой. Над производством картины компания работает совместно с аргентинскими партнерами. Как отмечают создатели, данный проект может стать шагом к подписанию меморандума по копродукции между странами. История расскажет о молодом русском дипломате, который освободил соотечественницу из аргентинской тюрьмы, куда она была незаконно заключена.

Компания «Красный квадрат» представила фильм ОХОТА НА ЦАРЯ. 1880 год, ежегодная летняя ярмарка в Нижнем Новгороде притягивает со всех концов Российской Империи разный люд: купцов, торговцев, зевак и всякий сброд. Талантливому сыщику Алексею Лыкову придется попотеть, чтобы держать их всех в узде. Со дня на день с неофициальным визитом должен приехать сам государь-император Александр II, а всю ярмарку заполонили похабные карикатуры на Александра с явным намеком на его любовное увлечение молодой княжной Долгоруковой. Поиски виновных приводят Лыкова на подпольную типографию террористов-революционеров, которые собираются устроить покушение на царя. Проект является первой экранизацией исторического романа Николая Сечина. Еще один проект компании — картина ПЕРВЫЙ. Спортивная драма расскажет о первом русском фигуристе, который получил золотую медаль Олимпийских игр и показал всему миру, что такое честная победа в нечестной борьбе. Прокат ожидается в конце 2023 года. Бюджет производства — 354,5 млн рублей. Запрашиваемая сумма поддержки — 248 млн. Эстимейт кассовых сборов составляет 500 млн рублей.

«Мармот-фильм» представила семейную картину СЕМЬЯ НАПРОКАТ Александра Войтинского. Солидный бизнесмен Георгий к 50 годам остается в полном одиночестве. Он требует у своего помощника, чтобы тот за деньги организовал ему семью. Проснувшись с похмелья, герой с утра сталкивается со своей новой семьей и сопутствующими семейными проблемами. Дмитрий Нагиев согласен участвовать в проекте в случае поддержки Фонда кино. Релиз запланирован на весну 2024 года. Бюджет производства — 220 млн, эстимейт сборов составляет 600 млн рублей. У компании есть предварительные договоренности с компанией Каропрокат и видеосервисом Premier.

Компания «Мего Дистрибьюшн» презентовала фильм НЕПОСЛУШНИК 2 Владимира Котта, который вышел в прокат 15 декабря. На данном этапе команда фильма запрашивает возмещение расходов в размере 85 млн рублей.

«Медиа Юниверсал» представила военную драму 99-Й Леонида Пляскина. Резервная рота ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина (35-40 лет – бывший десантник), после освобождения посёлка Ботлих в августе 1999-го года, была разделена на две части и отправлена в пограничные сёла Новолакское и Дылым, через которые проходили ключевые транспортные узлы, связывающие самопровозглашённую республику Ичкерию с Дагестаном. Никто не ожидал, что разбитые под Ботлихом банды Басаева смогут оправиться. Поэтому Головин и его половина роты прибыли в Новолакское как на курорт в глубоком тылу. Задачи были просты – усилить дагестанскую милицию в патрулировании села и отсвечивать шевронами для общего спокойствия. Однако, второе вторжение сепаратистских бандформирований в Дагестан, было совершено именно через село Новолакское, 5-го сентября 1999 года. Сразу на следующий день после теракта в Буйнакске 4 сентября 1999 года. Планируются съемки экшн-сцен с использованием графики. В дрим-касте заявлены Никита Кологривый и Глеб Калюжный.

«Монументал вижн» представила российский проект МИССИЯ «ГАНГ», к которому привлечены индийские звезды и режиссер. Февраль 2022 года. Студентка из Индии Алия и ее друзья проходят обучение в украинском городе Сумы, получая врачебные профессии. После начала специальной военной операции России индийские студенты получают распоряжение посольства вернуться на родину. Однако, украинские националисты устраивают в Сумах беспорядки и начинают охоту за иностранными студентами. Алие и ее друзьям приходится бороться за жизнь. После обращения правительства Индии за помощью российские военные выполняют особую миссию по эвакуации индийских студентов из захваченного «азовцами» города. По словам авторов, фильм не будет индийским в том понимании, к которому мы привыкли. Прокатчиком выступит Централ Партнершип, производственный бюджет — 445 млн рублей. Дата релиза в России — 25 января 2024 года, в Индии — 26 января 2024 года. Эстимейт сборов в России — 250 млн рублей.

Компания «Нота Бене» представила приключенческий экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК Андрея Волгина. В 1928 году в Москве прошел шестой съезд компартии Китая. За группой молодых китайских активистов, которые пробираются на съезд через территорию России, охотятся правящая партия Гоминьдан, японская и британская разведка. Переводчик из Коминтерна Артем Орлов сопровождает группу в этом непростом путешествии. Роли в проекте исполнят Фэйя Цзоу, Милош Бикович, Арсений Робак, Лу И, Гоша Куценко и Тимофей Трибунцев. Бюджет производства — 215 млн рублей.

Компания «Династия» презентовала комедию ГОРКА Кати Шагаловой. Настя работает воспитателем детского сада. В канун Нового года ей приходится разбираться с навалившимися родителями вместо того, чтобы готовиться к празднику. В основе фильма лежит одноименная пьеса Алексея Житковского. Референсы — ЗЕЛЕНАЯ КНИГА и КАРНАВАЛ. Релиз планируется в конце 2024 года. Бюджет производства — 101 млн рублей.

Кинокомпания «Пиманов и партнеры» презентовала историческую картину 1812. Сентябрь 1812 года. Французская армия входит в Москву. Юная москвичка Мария пробирается в Кремль, чтобы в одиночку расправиться с Наполеоном. Но как осуществить задуманное, если ненавистного императора охраняет тот, кто с первой минуты покорил твоё сердце? Историческая драма расскажет о пожаре, произошедшем в Московском Кремле. Алексей Пиманов отметил, что главной сложностью является воссоздание Кремля образца XIX века. Пиманов заявил, что в качестве исполнителя главной роли хотел бы видеть Павла Прилучного. Съемки планируются в 2024 году, однако уже сейчас необходимо работать над графикой утраченного Кремля. В написании сценария участвуют братья Пресняковы.

Продюсерский центр «Горад» и компания «Централ Партнершип» представили психологический триллер СИНДРОМ КАСПЕРА. Семейная жизнь Маши трещит по швам: муж ведет себя агрессивно, пара одной ногой в разводе. Однако страшная авария меняет все — ее мужа как подменили: он становится заботливым и внимательным. Однако ее счастью мешают ночные кошмары и странные воспоминания. Маша понимает: либо она сходит с ума, либо окружающий мир на самом деле ненастоящий. Референсы — ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ и ПРЕДЧУВСТВИЕ. Бюджет производства — 123 млн рублей. Релиз планируется в 2023 году. Главные роли исполняют Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.

Компания «Рона Фильм» презентовала картину УЗКОКОЛЕЙКА Олега Асадулина. Сценаристом фантасмагоричной комедии выступает Иван Охлобыстин. Герой приезжает из столицы в российскую глубинку, где сталкивается со сказочным и фантастическим миром небольшого городка. Со временем он понимает, что не хочет уезжать оттуда. Прокатчиком картины выпустит «Каропрокат». Главную роль исполнит Никита Ефремов.

Компания «РВК-Студия» представила картину СЕВАСТОПОЛЬ 1942 Игоря Копылова. Военный фильм посвящен событиям, произошедшим во время обороны Севастополя. Релиз запланирован в марте 2024 года.

Студия «Хлеб» презентовала проект РУССКИЕ МОРОЗЫ Андрея Богатырева, который является идейным продолжателем картины КРАСНЫЙ ПРИЗРАК. Юный граф Михаил Разумовский мечтает геройски погибнуть на войне, помогая выгонять французов из России. Но вместо этого война приходит к нему в дом: имение безжалостно разграбливают французские фуражиры. А юношу спасает от гибели Призрак, партизан-одиночка, возвращающийся домой и попутно спасающий мирных жителей от мародеров. Мечтая отомстить, Михаил отправляется вместе с Призраком. Ему предстоит на своём опыте узнать разницу между геройством и долгом, стать учеником Призрака, а затем самостоятельно завершить его борьбу, предотвратив контрнаступление французов и спасая множество жизней с обеих сторон. В проекте сыграет Алексей Шевченков. Бюджет — 155 млн рублей. Прокатом фильма займется кинокомпания Вольга. Партнерами выступают СТС, НМГ и Кинопоиск.

Компания «Тетрис» презентовала остросюжетный детектив ХОРОШИЙ ОТЕЦ Леонида Гардаша. Однажды исчезает сестра Сашиного друга и подростки пытаются самостоятельно найти ее. Они узнают, что в городе уже не раз пропадали красивые молодые девушки. Роли в подростковом проекте исполнят Максим Матвеев, Юлия Пересильд и Алексей Серебряков. Референс — МИЛЫЕ КОСТИ и ИСЧЕЗНУВШАЯ. Прокатчик — Централ Партнершип. Поддержать картину может также фонд Кинопрайм.

Компания «ЭГО продакшн» представила биографический проект ПАТРИОТ. Фильм расскажет о становлении генерала, командира группы «Альфа» Геннадии Зайцеве. На подготовку и производство уже потрачено 70 млн рублей. Предполагаемый бюджет производства — 220 млн рублей. Эстимейт сборов боевика — 500 млн рублей.

Кинокомпания «Эклектика» представила исторический детектив КРАЖА В ЭРМИТАЖЕ Евгения Бедарева. Картина рассказывает о событиях первой половины 19-го века, когда в Санкт-Петербурге под руководством архитектора Огюста Монферрана шло строительство Исакиевского собора, а на Дворцовой площади была установлена Александровская колонна. Уже в наше время искатели сокровищ решаются найти утерянные реликвии дома Романовых, спрятанных в сокровищницах под Исакиевским собором. Ранее фильм участвовал в питчинге Минкультуры. Тогда стало известно, что бюджет фильма составляет 113 млн рублей без учета затрат на постпродакшн. Дрим-каст — Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова и Глеб Калюжный.

Компания «Интерфест» представила фильм ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК Рената Давлетьярова. Приключенческая фэнтези-драма, где главный герой — царь воинствующего государства, мечтающий покончить с войнами. Волею судеб он становится обладателем магического артефакта, который изменит все. Проект вдохновлен сказкой Александра Пушкина. Премьера запланирована на весну 2025 года. Оборотные средства — 180 млн рублей. Съемки пройдут в Крыму, Астраханской области и Беларуси. Проект будет снят совместно с Беларусьфильмом. Бюджет проекта на данный момент составляет 500 млн рублей. В дрим-касте заявлены Петр Федоров, Александр Метелкин, Алена Михайлова. Также студия представила картину ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА Рената Давлетьярова. Фильм расскажет о советстком космонавте, чей корабль терпит крушение в 60-х годах. После этого герой неожиданно оказывается в Москве 2020-х годов. Проекту необходимы досъемки, также еще предстоит монтаж и графика. Съемки проходили на космодроме Байконур, Восточный и на Северно-Ледовитом океане. Фильм уже участвовал в питчинге Фонда кино в августе этого года. Релиз запланирован на весну 2024 года.

Компания «Глобус-фильм» представила первый российский фильм о Вьетнамской войне ЛЬЕНСО. Федор Ильин — советский ракетчик, который вместе со своим другом Михаилом Цыганковым и соперником по мастерству Борисом Можаевым весной 1965 года отправляется во Вьетнам обучать вьетнамцев защищать свое небо от американских самолетов, которые ежедневно бомбят их родину. Учебные классы расположились недалеко от Ханоя, прямо в джунглях под пальмами. Советские ракеты грозно смотрят в небо, но американские самолеты продолжают ежедневно бомбить Вьетнам. Жара, дикая влажность и гибель друзей заставят героев пересесть из учебных классов и открыть огонь по врагу. Федор Ильин и Борис Можаев собьют около 40 самолетов противника, научат вьетнамцев сражаться и спасут столицу Вьетнама Ханой от смертельной опасности. Съемки планируется начать в феврале-марте во Вьетнаме. Партнером проекта является «Первый канал».

Компания «План 9» вновь представила картину САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА Алексея Попогребского. Среди нас живут эмеры — сверхлюди с необычными способностями, которые могут управлять человеческими эмоциями. Эмеры не чувствуют боли, не пользуются современной техникой и не могут по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски девушки Кати — избранной, которая может всех спасти. Вместе с Денисом она открывает для себя яркую, полную опасности и предательства жизнь. Роли в проекте исполняют Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова и Филлипп Янковский. В настоящий момент нобходимы технические досъемки фильма. Летом суммарный бюджет фильма составлял 400 млн рублей. Референс — СУМЕРКИ, ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА и ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ.

Компания «Резервная копия» вновь презентовала фильм БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко. Картина рассказывает про отца, который увозит своего сына в регионы, чтобы спасти его от наркозависимости. Однако именно там началась эпидемия бешенства. Авторы просят поддержать картину для завершения работы над графикой. Прокатчиком фильма выступит компания Вольга. Проект также поддерживает НМГ Студия. Роли в фильме исполняют Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Ангелина Стречина.

Студия «28 Панфиловцев» вновь показала проект ЛИТВЯК. Сейчас проходят съемки воздушных сцен в павильонах «Ленфильма». Картина расскажет о летчице-истребительнице Лидии Литвяк. Главную роль исполняет Полина Чернышова. Дофинансирование требуется для завершения съемок. Ранее выделенные средства уже вложены в производство. На краудфандинге удалось собрать 42 млн рублей.

Студия «РОК» завершила очную защиту Фонда кино презентацией блокбастера ДД/ШОСТАКОВИЧ/ Алексея Учителя. Фильм расскажет о том, как Шостакович столкнулся со страхом передвижений, и как это изменение повлияло на его жизнь. Партнеры — «Первый канал», онлайн-кинотеатр IVI и компания «Централ Партнершип».