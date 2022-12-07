Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, которые являются лидерами кинопроизводства

Экспертам было представлено 11 картин

6 декабря Фонд кино провел очную защиту проектов компаний, являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова представила приключенческую комедию БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ Алексея Нужного, снятую по мотивам советского мультфильма. Роль Трубадура исполнит Тихон Жизневский, петуха — Юра Борисов, сыщика сыграет Константин Хабенский, короля – Сергей Бурунов, королеву разбойников ­– Мария Аронова, кошку сыграет Ирина Горбачева, осла – Дмитрий Дюжев. Для создания образов планируется использование пластического грима и аниматроники. В картине будет, в частности, показано детство Трубадура и его встреча с животными.

В ходе защиты компания «Арт Пикчерс Студия» попросила отключить трансляцию презентации фильма ЛЕД 3. В октябре гендиректор НМГ Светлана Баланова сообщила, что дилогия ЛЕД получит продолжение. Триквел находится на активной стадии разработки, идет утверждение команды и сценария, заявляла глава холдинга. Известно, что к работе над продолжением вернутся сценаристы Андрей Золотарев и Олег Маловичко. Кто станет режиссером, пока не объявлено, имя создателя сиквела Жоры Крыжовникова в связи с третьей частью на данный момент не упоминается. Главными звездами первых двух фильмов стали артисты Александр Петров, Аглая Тарасова, Милош Бикович и Мария Аронова. Предположительно, ЛЕД 3 может выйти в кинотеатрах в феврале 2024 года.

Компания Yellow, Black and White презентовала фильм ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Проект является расширением вселенной ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, в которой будет представлен новый герой. Планируется запуск новой франшизы. Производственный бюджет — 980 млн рублей, запрашиваемая сумма — 490 млн рублей. Партнер проекта — ВГТРК и «Россия 1». Релиз фильма запланирован на 1 января 2025 года. Еще один проект студии — фильм ПОЕХАВШАЯ Антона Маслова. Картина находится в постпродакшене. Прокат запланирован на 8 марта 2023 года. Производственный бюджет — 193 млн рублей. Эстимейт сборов — 150 млн рублей. Запрашиваемая сумма составляет 50 млн рублей. В основе сюжета – велосипедное путешествие по России, от Москвы до Магадана. Вместе со своей таксой главная героиня Аня проедет более 10 тысяч километров по самым красивым дорогам нашей страны, чтобы найти себя, обрести свободу и большую любовь. Главную роль исполнила Ольга Лерман.

Компания «Водород» презентовала приключенческую картину СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД по произведениям Кира Булычева. Онлайн-трансляция презентации была выключена. Режиссер — Александр Андрющенко. В качестве продюсеров выступают Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Денис Баглай, Вадим Верещагин. «Централ Партнершип» выпустит картину в прокат 28 декабря 2023 года.

«Дирекция Кино» презентовала фильм ИСТОРИЯ ЛЮБВИ (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА). Фильм расскажет о поколении смелых и красивых людей, не заставших разрушений революции и хаоса Гражданской войны и мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. Партнеры — Первый канал и онлайн-кинотеатр Okko. Прокат запланирован на 7 сентября 2023 года, дистрибьютор — «Централ Партнершип». Создатели картины запрашивают у Фонда 100 млн рублей.

Компания «Марс Медиа» представила картину ПЕПЕЛ Алексея Сидорова. 1919 год, Западная Сибирь. «Белые» похищают у «красных» талантливого врача, который должен вылечить тяжело раненного командира. Однако доктор понимает, что именно к этому командиру ушла его жена. Он ставит условие: врач поможет раненому, если она вернется. Однако события Гражданской войны вмешиваются в судьбы героев. Над картиной работает команда фильма Т-34. Картина находится на ранней стадии производства. Основной референс — фильм ВЫЖИВШИЙ. Дримкаст — Александр Петров, Юлия Хлынина, Милош Бикович и Виктор Добронравов. Бюджет — 1,03 млрд рублей. Завершить съемки планируется в мае 2024 года. Еще один фильм студии — картина ВОЛАНД (МАСТЕР И МАРГАРИТА). Продюсер Рубен Дишдишян отметил, что остается доснять библейский блок (в Турции или Хорватии), также идет работа над компьютерной графикой. Ранее гендиректор «Марс Медиа» Юлия Иванова заявила, что прокат картины планируется осенью 2023 года. В фильме снимались Август Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юрий Колокольников, Александр Яценко, Леонид Ярмольник.

Кинокомпания «СТВ» представила картину ОГНИВО. В сказочном царстве солдат по дороге домой случайно находит волшебное огниво, и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, которую похитил и заколдовал злой Лиходей. Чтобы развеять его чары, солдату придется отправиться в опасное путешествие. Съемки планируется начать в конце лента-начале осени 2023 года.

«Централ Партнершип» презентовала сказку ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА Игоря Волошина. Начало съемок планируется в апреле 2023 года. По сюжету, ураган уносит Элли в Страну жевунов. Чтобы вернуться домой, она отправляется вместе со Страшилой, Железным дровосеком и Трусливым львом в Изумрудный город на поиски волшебника. «Централ Партнершип» выпустит картину в прокат 26 декабря 2024 года. Завершила очную защиту фильмов компаний, которые являются лидерами производства, картина ПРОРОК Феликса Умарова о жизни Александра Пушкина. Исполнителем главной роли остается Юра Борисов. Ожидается, что в проекте сыграют также Паулина Андреева и Филипп Янковский.