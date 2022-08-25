Фонд кино провел очную защиту фильмов независимых компаний

Всего экспертам были представлены 22 проекта

24 августа Фонд кино провел очную защиту проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. Первый проект питчинга — картина РОДНИНА Константина Статского. Фильм представляет компания «Голд медиа Продакшн». Картина расскажет о спортивном пути советской фигуристки Ирины Родниной. В ходе питчинга были представлены кадры из документальной хроники с тренировок, соревнований и личных воспоминаний спортсменки и ее окружения. Бюджет проекта — 425 млн рублей, запрашиваемая сумма — 297 млн рублей. Дримкаст/прекаст — Любовь Аксенова, Сергей Безруков и Иван Янковский.

Следующий проект на очной защите представляет «Кинокомпания братьев Андреасян». Картина НА СОЛНЦЕ ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ расскажет о подвиге летчика Дамира Юсупова, который в августе 2019 года посадил самолет после отказа двух двигателей. Режиссером проекта выступает Сарик Андреасян. Роль Дамира Юсупова играет Егор Бероев. В фильме также снимаются Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова, Лиза Моряк, Ольга Хохлова, Жанна Эппле и другие. Как отметил продюсер фильма, осталось еще несколько съемочных дней. Релиз запланирован на середину 2023 года. Бюджет — 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 150 млн рублей.

«Кинокомпания Белый Зонт» представила экспертам Фонда кино картину ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. Режиссером и сценаристом фильма выступает Александр Фомин. Главную роль исполнит Никита Ефремов. Герой Даня всё откладывает на потом, мечтает о будущем и не проживает настоящее. Из-за болезни он попадает в кому и так оказывается в загробном мире. Даня боится летать, поэтому его загробный мир представляет собой аэропорт. Теперь ему предстоит пройти испытания, которые изменят его отношение к жизни. Бюджет комедии составляет 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 170 млн, эстимейт сборов — 500 млн рублей. Релиз запланирован на весну 2024 года.

«Кинокомпания Глобус-фильм» презентовала в ходе очной защиты Фонда кино картину ЛЬЕНСО. Создатели планируют снять первый российский фильм о Вьетнамской войне, в частности, о советских офицерах, спасших Ханой. Партнером проекта является «Первый канал». Продюсеры фильма находятся в контакте с вьетнамскими кинематографистами. Эстимейт сборов — 1,5 млрд рублей.

Во время очной защиты Фонда кино компания «Легио Феликс» представила фильм БЛИНДАЖ. Сценаристом фильма выступает Илья Куликов, он также может занять режиссерское кресло. Художественный руководитель — Владимир Мединский. Действие фильма начинается на Саур-Могиле. Россиянин Сергей и немец Пауль отправляются на поиски старинных вещей времен Великой Отечественной войны. Во время раскопок герои волей судьбы оказываются в 1941 году в самом разгаре боевых действий. Так они оказываются перед выбором: вернуться в ХХI век или продолжить участвовать в боевых действиях. Дримкаст — Иван Янковский, Аристарх Венес, Надежда Михалкова, Любовь Аксенова и другие. Прокат запланирован на май 2024 года, дистрибьютором выступит компания «Каропрокат». Стоимость проекта — 342 млн рублей, запрашиваемые средства — 239 млн рублей. Эстимейт сборов составляет 650 млн рублей, затраты на маркетинг — 100 млн рублей.

Драму КУЛАЧНЫЙ представила компания «МЕМ». Действие фильма происходит на рубеже ХIХ и ХХ веков и рассказывает о кулачных бойцах, а также об эстетике и философии такого вида боя. На главную роль одним из желаемых актеров указан Юра Борисов. Релиз планируется в ноябре-декабре 2023 года. Производство — 300 млн рублей. Запрашиваемая сумма составляет 210 млн, эстимейт сборов — 750 млн рублей. Еще один проект компании — фильм ПОГРЕБЕННЫЙ рассказывает о звезде, который перестал быть интересным аудитории. Поэтому герой решает запустить новость о том, что он умер, чтобы возродить интерес к своему творчеству. В создании картины участвует Марюс Вайсберг. Дримкаст — Дмитрий Нагиев, Сергей Светлаков и Сергей Бурунов. Дата релиза запланирована на март-апрель 2023 года. Производство — 150 млн рублей, запрашиваемая сумма составляет 105 млн рублей. Эстимейт сборов — 400 млн рублей.

Компания «Пиманов и партнеры» представила фильм ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ. 45-летний наследник большого состояния, который спорит на все подряд от скуки. На спор он отправляется работать водителем к женщине, у которой никто не может продержаться больше нескольких недель. Режиссером картины выступит Алексей Пиманов.

«Вселенная кино» презентовала славянское фэнтези ИНГВАР И ХЕЛЬГА в ходе очной защиты Фонда кино. Режиссером масштабного фантастического проекта выступает Ким Дружинин. Продюсер картины отметил, что большое внимание будет уделено компьютерной графике, часть сцен будет снята с помощью LED-панелей.

Два проекта также показала «РБ Продакшн». Один из них — историческая картина ЗЛОЙ ГОРОД. Сценаристом проекта выступит Вадим Голованов. Бюджет картины составляет 830 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 300 млн рублей. Старт съемок запланирован на октябрь 2022 года. Планируется создание пятисерийной версии фильма. Создатели проекта ведут переговоры с Китаем по возможности копродукции. Другой проект компании — ИНКАРНАЦИЯ, который расскажет о преуспевающем 55-летний бизнесмене и безбашенном парне, которые меняются телами. Сценаристом фильма выступит Илья Цофин.

Студия «РОК» представила на очной защите Фонда кино блокбастер ДД/ШОСТАКОВИЧ/. Режиссером выступит Алексей Учитель. Фильм расскажет о жизни композитора на четвертом десятке. Ранее стало известно, что картина расскажет о том, как Шостакович столкнулся со страхом передвижений, и как это изменение повлияло на его жизнь. Партнерами картины выступают «Первый канал», онлайн-кинотеатр IVI и компания «Централ Партнершип».

Компания ID Production представила в ходе очной защиты Фонда кино картину РОЗЫ МОДИЛЬЯНИ Елены Хазановой. Картина расскажет об Анне Ахматовой и ее встрече с Амадео Модильяни. Главные роли в проекте исполнят Дарья Балабанова и Александр Кузнецов. Продюсеры — Дмитрий Литвинов, Ксения Волочковская и Ольга Данова. Фильм будет создан при участии венгерских кинематографистов и венгерским Фондом кино. Бюджет — 250 млн рублей, запрашиваемая сумма составляет 170 млн рублей.

Компания «Интерфест» презентовала картину ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА. Проект расскажет о советстком космонавте, чей корабль терпит крушение в 60-х годах. После этого герой неожиданно оказывается в Москве 2020-х годов. Режиссером картины выступит Ренат Давлетьяров. Съемки предстоят на космодроме Байконур, Восточный и на Северно-Ледовитом океане. Релиз запланирован на весну 2024 года.

Во второй половине питчинга были представлены картины, претендующие на дофинансирование.

«Кинокомпания 25-й Кадр» представила проект МЕДЕЯ Игоря Волошина. Финальное название фильма — ПРОКЛЯТИЕ МЕДЕИ. На данный момент фильм находится в пост-продакшене. Релиз запланирован на январь 2023 года, при ускорении темпов — на конец октября. Из-за ухода из России прошлого дистрибьютора авторы фильма ведут переговоры с двумя другими прокатчиками. В числе задействованных актеров — Паулина Андреева и Павел Деревянко.

Кинокомпания Gate презентовала в ходе очной защиты картину 1993 Александра Велединского. Картина расскажет о событиях «октябрьского путча». Роли в проекте исполняют Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александра Ребенок, Александр Робак, Максим Лагашкин и другие.

Киностудия «Слово» представила картину НЕНОРМАЛЬНЫЙ Глеба Орлова. В центре сюжета — мальчик, который родился с поражением нервно-мышечной системы. Все врачи отказались от его лечения. Однажды отчим понял, что мальчик успокаивается, когда слышит классическую музыку. Так мальчик начинает учиться играть на пианино. С такой болезнью дети умирают в возрасте 7-8 лет, однако уже в свои 15 лет герой выступает на крупнейших международных фестивалях. Роли в проекте исполняют Александр Яценко и Илларион Маров, Наталья Кудряшова и Надежда Маркина.

Картину ВОЗДУХ Алексея Германа мл. презентовала компания «Метрафильмс». Фильм расскажет историю женской эскадрильи на фронтах Великой Отечественной войны, а именно – становление ее участниц как летчиков и женщин. Роли в фильме исполняют Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Юлия Шишова, Елена Лядова, Сергей Безруков и Антон Шагин. На данный момент ведутся переговоры по прокату с компанией «Наше кино». Партнеры — Первый канал, компания «Амедиа» и фонд «Кинопрайм».

Кинокомпания Nota Bene Film Group представила в ходе очной защиты Фонда кино картину ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ Натальи Назаровой. Русская эмигрантка в Скандинавии отправляет сына в школу, но тот не возвращается. В поисках ребенка она оказывается в тупике: согласно законам «новой» ювенальной юстиции, ее сын становится собственностью государства. Роли в проекте исполняют Светлана Чуйкина и Иван Янковский, а также немецкие актеры Катарина Шпиринг и Дирк Мартенс.

Компания «План 9» представила young-adult-fantasy-фильм САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА. Режиссер — Алексей Попогребский. Среди нас живут эмеры — сверхлюди с необычными способностями, которые могут управлять человеческими эмоциями. Эмеры не чувствуют боли, не пользуются современной техникой и не могут по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и молодой эмер-полукровка Денис отправляется на поиски девушки Кати — избранной, которая может всех спасти. Вместе с Денисом она открывает для себя яркую, полную опасности и предательства жизнь. Роли в проекте исполняют Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес и Таша Цветкова. Суммарный бюджет фильма составляет 400 млн рублей, запрашиваемая сумма — 160 млн рублей. Осталось несколько съемочных смен.

«Резервная копия» презентовала фильм БЕШЕНСТВО Дмитрия Дьяченко, роли в котором исполняют Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук и Ангелина Стречина. Картина рассказывает про отца, который увозит своего сына в регионы, чтобы спасти его от наркозависимости. Однако именно там началась эпидемия бешенства. Бюджет фильма составляет 230 млн рублей, эстимейт — 350 млн рублей. Компания «Вольга» выпустит картину в январе 2023 года. «Национальная медиа группа» вошла в проект в качестве инвестора.

Фильм ВЫЗОВ Клима Шипенко представила компания «Старт Студио». Создатели фильма объявили, что его релиз запланирован на весну 2023 года. Бюджет — 905 млн рублей, запрашиваемая сумма — 250 млн рублей. Маркетинговый бюджет составляет 150 млн рублей. Осенью планируются съемки на Байконуре, затем последует пост-продакшн.

Завершил очную защиту проектов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства, студия «28 Панфиловцев» с проектом ЛИТВЯК. Картина расскажет о летчице-истребительнице Лидии Литвяк. Главную роль исполняет Полина Чернышова. На краудфандинге создатели картины уже собрали 40 млн рублей. Ранее в качестве прокатчика картины планировалась компания Universal Pictures.