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Фонд Кино требует 139 млн рублей у продюсеров фильма «Счастье мое»

Автор: БК

16 декабря 2021

Василий Соловьев и его компания «2Д Фильм» не успели сделать картину в срок

Фонд кино требует вернуть судсидию размером 120 млн рублей и 13 млн рублей пени. Госсредства продюсер Василий Соловьев и его компания «2Д Фильм» доложны были потратить на производство мюзикла СЧАСТЬЕ МОЕ в 2020 годуФильм не был закончен в установленные сроки из-за пандемии. При этом Соловьев заявил, что планирует возобновить съемки картины в 2022 году. По его словам, на данный есть частные инвесторы, готовые поддержать картину — их имена не разглашаются.

СЧАСТЬЕ МОЕ — кинодебют режиссера театральных мюзиклов Алексея Франдетти. Это музыкальная драма об артистах, попавших на фронт, которые в результате диверсии уничтожили немецких военачальников. Выпуск картины планировался к 75-летию Победы в 2020 году, в главных ролях были заявлены Сергей Безруков и Юлия Пересильд. На питчинге в 2019 году Соловьев сообщил, что производственный бюджет проекта составляет 180 млн рублей, рекламный — 60 млн рублей, а потенциальные сборы оценил в 500 млн рублей.

«Мы не успели сделать картину в сроки, которые собирались, а фонд не стал делать скидку на пандемию»,— пояснил Василий Соловьев.

Как сообщил Соловьев, на создание сценария и тизерного ролика было потрачено около 10 млн рублей, проект успели запустить в подготовку, в ходе которой собралась съемочная группа, были подготовлены костюмы и декорации — на это ушло 2,5 месяца и «десятки миллионов рублей». 

Вернуть долг фонду Василий Соловьев обещает «еще до того, как судебное заседание будет назначено»: «Стороны расторгли договор в августе и договорились о графике погашения долга, но студия его нарушила, поэтому фонд пошел в суд».

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