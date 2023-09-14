Фонд поддержки регионального кинематографа представил проект «Киноакселератор»

Универсальная площадка позволит увеличить количество создаваемого региональными студиями контента

12 сентября на Восточном экономическом форуме в рамках сессии «Феномен российского кинематографа: национальное кино как двигатель экономики регионов» был презентован проект «Киноакселератор» для поддержки региональных кинематографистов. О нем гостям форума рассказал Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) Дмитрий Якунин.

«Это универсальная площадка, создаваемая в регионах при поддержке федеральных и региональных властей и Фонда. Она включает в себя коворкинг, рентал, региональную студию, студию постпродакшна, образовательный центр, кинозал, – отметил он. – На базе киноакселератора создаются документальные, анимационные и игровые фильмы и сериалы с единой системой экспертизы и дистрибуции».

Предварительно ФПРК готов запустить три пилотных акселератора в 2024 году, в 2025 году – в каждом федеральном округе, к 2030 году – в 30 регионах России. Подчеркивается, что проект увеличить количество создаваемого региональными студиями контента в стране – по данным Якунина, эффект составит до 300 единиц контента, производимого в субъектах РФ.

Также в рамках ВЭВ Фонд представил проекты, поддержанные на Питчинге региональных киностартапов, который проводится организацией уже второй год подряд. Среди них – юридическая платформа MovieRight, сервис «Звуки Музыка», карта кинолокаций Filming in Russia и электронная хлопушка от компании Imslate.

Фото: фонд «Росконгресс»