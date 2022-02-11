Fox Entertainment выступит партнером Александра Роднянского по сериалу «Хан»

Проект находится на стадии разработки

Компания Александра Роднянского AR Content запускает исторический сериал «Хан». Партнером на стадии девелопмента стала корпорация Fox Entertainment — подробности сделки, включающей покупку телевизионных прав для показа в США, не разглашаются.

Шоураннером проекта станет Крис Коллинз, со-продюсером выступит Лесли Грайф. Режиссер — Сергей Бодров-старший.

Сериал об основателе Монгольской империи и его влиянии на мировую историю будет основан на нон-фикшн бестселлере «Чингисхан и рождение современного мира» американского исследователя Джека Уэзерфорда.

«Сделка с Fox Entertainment открывает проекту доступ не только к американской аудитории, но и зрителям во всем мире. Сериал “Хан” рассказывает историю универсальную, понятную зрителям в любой стране: о борьбе за власть и деньги, о справедливости жестокости, о ревности и интригах, о предательстве и любви, о дружбе и настоящих мечтах – словом о тех жизненных выборах, из которых и состоит жизнь каждого человека. Тем более, когда речь идет о такой легендарной личности как Чингисхан, оказавший колоссальное влияние на историю всего мира в целом и нашей страны в частности. Уверен, что партнерство с Fox Entertainment и моими коллегами Крисом Коллинзом, Лесли Грайфом и Сергеем Бодровым позволит реализовать невероятно масштабный и амбициозный замысел», — рассказал продюсер Александр Роднянский.