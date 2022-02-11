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Fox Entertainment выступит партнером Александра Роднянского по сериалу «Хан»

Автор: БК

11 февраля 2022

Проект находится на стадии разработки

Компания Александра Роднянского AR Content запускает исторический сериал «Хан». Партнером на стадии девелопмента стала корпорация Fox Entertainment — подробности сделки, включающей покупку телевизионных прав для показа в США, не разглашаются.

Шоураннером проекта станет Крис Коллинз, со-продюсером выступит Лесли Грайф. Режиссер — Сергей Бодров-старший.

Сериал об основателе Монгольской империи и его влиянии на мировую историю будет основан на нон-фикшн бестселлере «Чингисхан и рождение современного мира» американского исследователя Джека Уэзерфорда.

«Сделка с Fox Entertainment открывает проекту доступ не только к американской аудитории, но и зрителям во всем мире. Сериал “Хан” рассказывает историю универсальную, понятную зрителям в любой стране: о борьбе за власть и деньги, о справедливости жестокости, о ревности и интригах, о предательстве и любви,  о дружбе и настоящих мечтах – словом о тех жизненных выборах, из которых и состоит жизнь каждого человека. Тем более, когда речь идет о такой легендарной личности как Чингисхан, оказавший колоссальное влияние на историю всего мира в целом  и нашей страны в частности. Уверен, что партнерство с Fox Entertainment и моими коллегами Крисом Коллинзом, Лесли Грайфом и Сергеем Бодровым позволит реализовать невероятно масштабный и амбициозный замысел», — рассказал продюсер Александр Роднянский.

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