ФПРК запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов

Призовой бюджет составил 150 миллионов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запускает конкурсный отбор проектов «Россия — взгляд в будущее», посвященных современным региональным трендам. Прием заявок проходит с 20 июля по 31 августа 2023 года через платформу script.moviestart.ru.

Общий бюджет на производство фильмов составил, как и в прошлом году, 150 миллионов рублей, 50 % из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50 % — на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Приоритетные направления конкурсного отбора:

— Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов

— Гражданский патриотизм и военная доблесть

— Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью

— Искусство и культура в жизни регионов большой страны

— Созидательный труд в жизни современной молодежи: волонтеры и стартаперы

— Сохранение исторического наследия регионов России

— Традиционные ценности страны: жизнь и достоинство, семья и нравственность, милосердие и справедливость

— Хроники промышленного освоения и социального развития Арктики и Дальнего Востока



Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов — до 15 сентября 2024 года. Подробности и условия участия — в регламенте и конкурсной документации.

«Первым проектом Фонда практически с момента его основания стал конкурс «Россия — взгляд в будущее». В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и чётко иллюстрирующих жизнь современных россиян. Многие из них получили высокую оценку зрителей и кинокритиков — у отдельных работ на данный момент идет бурная фестивальная жизнь, с наградами и призами, весной этого года альманах «Тонкой нитью» вышел в кинотеатральный прокат. Мы решили продолжить это направление — искать новые истории, таланты, призванные занять достойное место в отечественном кинематографе», — отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.



С каталогом фильмов-победителей конкурса 2022 года можно ознакомиться по ссылке. В данный момент ФПРК ведет переговоры с российскими онлайн-платформами и телеканалами об их дистрибьюции.



Фото: ФПРК