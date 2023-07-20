top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ФПРК запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов

ФПРК запустил конкурс «Россия – взгляд в будущее» для кинематографистов

20 июля 2023

Призовой бюджет составил 150 миллионов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) запускает конкурсный отбор проектов «Россия — взгляд в будущее», посвященных современным региональным трендам. Прием заявок проходит с 20 июля по 31 августа 2023 года через платформу script.moviestart.ru.
Общий бюджет на производство фильмов составил, как и в прошлом году, 150 миллионов рублей, 50 % из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50 % — на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15-25 минут.

Приоритетные направления конкурсного отбора: 
— Архитектура городской жизни и туристический потенциал регионов
— Гражданский патриотизм и военная доблесть
— Инженерия настоящего и будущего: как наука становится реальностью 
— Искусство и культура в жизни регионов большой страны
— Созидательный труд в жизни современной молодежи: волонтеры и стартаперы
— Сохранение исторического наследия регионов России
— Традиционные ценности страны: жизнь и достоинство, семья и нравственность, милосердие и справедливость
— Хроники промышленного освоения и социального развития Арктики и Дальнего Востока


Срок реализации поддерживаемых Фондом фильмов — до 15 сентября 2024 года. Подробности и условия участия — в регламенте и конкурсной документации.
«Первым проектом Фонда практически с момента его основания стал конкурс «Россия — взгляд в будущее». В течение прошлого года мы вели интенсивное взаимодействие с нашими конкурсантами, в результате чего получили 96 документальных фильмов, снятых в 44 регионах РФ, красочно и чётко иллюстрирующих жизнь современных россиян. Многие из них получили высокую оценку зрителей и кинокритиков — у отдельных работ на данный момент идет бурная фестивальная жизнь, с наградами и призами, весной этого года альманах «Тонкой нитью» вышел в кинотеатральный прокат. Мы решили продолжить это направление — искать новые истории, таланты, призванные занять достойное место в отечественном кинематографе», — отметила Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

С каталогом фильмов-победителей конкурса 2022 года можно ознакомиться по ссылке. В данный момент ФПРК ведет переговоры с российскими онлайн-платформами и телеканалами об их дистрибьюции.

Фото: ФПРК

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Горький fest» объявил победителей
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 10 по 16 июля
Подробнее
В Голливуде стартовала забастовка Гильдии актеров
Подробнее
Какие фильмы пострадают от забастовки голливудских актеров
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой четверга стал «Кентавр»
Подробнее
В Москве прошла премьера «Жанны Дюбарри»
Подробнее
Касса четверга: рейтинг возглавил «Кентавр»
Подробнее
Объявлен состав жюри Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 20–23 июля 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Гипнотик» продолжает лидировать вторую неделю подряд
Подробнее
На фестивале «Горький fest» прошел пресс-завтрак фонда Action!
Подробнее
Касса России «Гипнотик» снова первый
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди всех новинок впереди «Жанна Дюбарри»
Подробнее
Андрей Золотарев прокомментировал сделку с НМГ
Подробнее
Bron Studios объявила о банкротстве
Подробнее
Американская касса: «Миссия невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» стала лидером
Подробнее
Кинофестивали пострадают от актерской забастовки
Подробнее
Международная касса новая «Миссия невыполнима» возглавила чарты в десятках стран
Подробнее
Фонд кино объявил результаты очередного отбора организаций, осуществляющих показ фильмов
Подробнее
Официальная касса России: сборы российских кинотеатров выросли сразу на 28,8%
Подробнее