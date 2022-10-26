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Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров выросло в третьем квартале 2022 года

Автор: БК

26 октября 2022

Компания GfK опубликовала результаты опросов пользователей видеосервисов

Аналитическая компания GfK опубликовала результаты опросов жителей российских городов в возрасте 16-55 лет о том, подписками каких видеосервисов они пользовались в третьем квартале 2022 года. В онлайн-опросе приняли участие 7500 респондентов.

По данным GfK, доля подписчиков онлайн-кинотеатров вновь выросла после падения во втором квартале: подписка, включая бесплатную, была оформлена у 44% горожан (против 42% во втором квартале и 46% в первом), платная подписка — у 30% (против 28% во втором квартале и 30% в первом). Так, число жителей городов, которые платят за подписку, вернулось к показателям начала 2022 года.

Лидером среди онлайн-кинотеатров в России остается Кинопоиск, у которого в третьем квартале увеличилось общее количество подписчиков — 17,2% против 14,7% во втором квартале — и количество платящих подписчиков — 12,4% относительно 10,5% в минувшем квартале.

Второе место сохраняет за собой Иви. Результаты онлайн-кинотеатра сохранились на уровне второго квартала: подписка была оформлена у 10,1% горожан, а оплачивали подписку 5,9%.

Третью строчку рейтинга занимает онлайн-кинотеатр Wink с ростом общего числа подписчиков с 7,3% до 8,6% и увеличением количества платящих подписчиков с 5,3% до 6,2% в третьем квартале.

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