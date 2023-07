Объявлена программа Giornate degli Autori, конкурса авторского кино Венецианского кинофестиваля

В основном состязании 10 картин

Оргкомитет параллельной Секции независимого и авторского кино Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября, представил программу Конкурса авторского кино (Giornate degli Autori)

10 фильмов участвуют в основном соревновании, которое в этом году состоится в 20-й раз.

Откроет конкурс картина OCEANS ARE THE REAL CONTINENT Томмазо Сантамброгио. В него также вошли SIDONIE IN JAPAN с Юзабель Юппер в главной роли.

Мировая премьера 16-минутного короткометражного фильма Селин Скьяммы THIS IS HOW A CHILD BECOMES A POET пройдет вне конкурса в качестве особого события.

Фильмом закрытия Giornate degli Autori станет дебютная полнометражная лента Остина Старка и Джозефа Шумана COUP! с Питером Сарсгаардом в главной роли, которую также покажут вне конкурса.

Giornate degli Autori курирует художественный руководитель Гайя Фуррер и глава отдела программирования Рената Санторо. В этом году жюри возглавляет португальский режиссер, сценарист, редактор, актер и продюсер Жоао Педру Родригеш.

Основной конкурс:

OCEANS ARE THE REAL CONTINENT (Италия,Куба)

Реж. Томмазо Сантамброгио

MILK (Нидерланды)

Реж. Стефани Кольк

SIDONIE IN JAPAN (Франция, Германия, Япония, Швейцария)

Реж. Элиз Жирар

FOREMOST BY NIGHT (Испания, Португалия, Франция)

Реж. Виктор Ириарте

HUMANIST VAMPIRE SEEKING CONSENTING SUICIDAL PERSON (Канада)

Реж. Ариан Луи-Сеиз

SNOW IN MIDSUMMER (Малайзия, Таиланд, Сингапур)

Реж. Чонг Кеат Аун

BACKSTAGE (Марокко, Тунис, Бельгия, Франция, Катар, Саудовская Аравия, Норвегия)

Реж. Афеф Бен Махмуд, Халил Бенкиран

THE SUMMER WITH CARMEN (Греция)

Реж. Захариас Мавроидис

FOLLOWING THE SOUND (Япония)

Реж. Киоши Сугита

THROUGH THE NIGHT (Бельгия, Франция, Канада-can-fr)

Реж. Дельфин Жирар

Вне конкурса:

COUP! (США)

Реж. Остин Старк и Джозеф Шуман

Специальные события:

THE SUN WILL RISE (Франция, Иран)

Реж. Айят Наджафи

BYE BYE TIBERIA (Франция, Бельгия, Катар)

Реж. Лина Суалем

PHOTOPHOBIA (Словакия, Чехия, Украина)

Реж. Иван Острочовски, Павол Пекарчик

THIS IS HOW A CHILD BECOMES A POET (Франция, Италия)

Реж. Селин Свьямма

21 DAYS UNTIL THE END OF THE WORLD (БЮР Сев. Македония)

Реж. Теона Стругарь Митевска

THE OUTPOST (Италия, Бразилия)

Реж. Эдоардо Морабито

L’EXPÉRIENCE ZOLA (Франция, Италия)

Реж. Джанлука Маттарезе

Фото: Giornate degli Autori