Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»
Лучшими фильмами стали «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные»
Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус» за 2023 год.
Лучшим драматическим фильмом был назван ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим комедийным фильмом – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса. Победителем в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения» стала БАРБИ Греты Гервиг.
Полный список победителей
• Лучший фильм (драма) – ОППЕНГЕЙМЕР (реж. Кристофер Нолан)
• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ (реж. Йоргос Лантимос)
• Лучший анимационный фильм – МАЛЬЧИК И ПТИЦА (реж. Хаяо Миядзаки)
• Кинематографические и кассовые достижения – БАРБИ (реж. Грета Гервиг)
• Лучший фильм на иностранном языке – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие)
• Лучший актер (драма) – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая актриса (драма) – Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая оригинальная песня – What Was I Made For (БАРБИ)
• Лучший телесериал (драма) – «Наследники»
• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Медведь»
• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Грызня»
• Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»)
• Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»)
• Лучший актер в мюзикле или комедии – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Айо Эдебири («Медведь»)
• Лучшая актриса второго плана – Элизабет Дебики («Корона»)
• Лучший актер второго плана – Мэтью Макфэдиен («Наследники»)
• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Али Вонг («Грызня»)
• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Стивен Ян («Грызня»)
• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Рикки Джервейс («Рикки Джервейс: Армагеддон»)