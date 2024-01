Объявлены лауреаты премии «Золотой глобус»

Лучшими фильмами стали «Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные»

Стали известны лауреаты премии «Золотой глобус» за 2023 год.

Лучшим драматическим фильмом был назван ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим комедийным фильмом – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса. Победителем в новой категории «Кинематографические и кассовые достижения» стала БАРБИ Греты Гервиг.

Полный список победителей

• Лучший фильм (драма) – ОППЕНГЕЙМЕР (реж. Кристофер Нолан)

• Лучший фильм (мюзикл или комедия) – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ (реж. Йоргос Лантимос)

• Лучший анимационный фильм – МАЛЬЧИК И ПТИЦА (реж. Хаяо Миядзаки)

• Кинематографические и кассовые достижения – БАРБИ (реж. Грета Гервиг)

• Лучший фильм на иностранном языке – АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие)

• Лучший актер (драма) – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая актриса (драма) – Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Лучший актер (мюзикл или комедия) – Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучшая актриса (мюзикл или комедия) – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая оригинальная песня – What Was I Made For (БАРБИ)

• Лучший телесериал (драма) – «Наследники»

• Лучший телесериал (мюзикл или комедия) – «Медведь»

• Лучший телефильм, сериал или мини-сериал – «Грызня»

• Лучший актер в драматическом сериале – Киран Калкин («Наследники»)

• Лучшая актриса в драматическом сериале – Сара Снук («Наследники»)

• Лучший актер в мюзикле или комедии – Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

• Лучшая актриса в мюзикле или комедии – Айо Эдебири («Медведь»)

• Лучшая актриса второго плана – Элизабет Дебики («Корона»)

• Лучший актер второго плана – Мэтью Макфэдиен («Наследники»)

• Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме – Али Вонг («Грызня»)

• Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме – Стивен Ян («Грызня»)

• Лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении – Рикки Джервейс («Рикки Джервейс: Армагеддон»)