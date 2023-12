Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Лидерами по числу номинаций стали «Барби» и «Наследники»

Стали известны претенденты на премию «Золотой глобус» за 2023 год.

Лидерами по количеству номинаций стали фильм Греты Гервиг БАРБИ и драма HBO «Наследники» – они удостоились по девять упоминаний.

81-я церемония вручения наград будет показана 7 января 2024 года в прямом эфире американского канала CBS и на сервисе Paramount+.

Полный список номинантов

Лучший фильм (драма)

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие)

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (реж. Джонатан Глейзер)

• МАЭСТРО (реж. Брэдли Купер)

• ОППЕНГЕЙМЕР (реж. Кристофер Нолан)

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (реж. Селин Сон)

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ (реж. Мартин Скорсезе)

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

• AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК (реж. Бен Аффлек)

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО (реж. Корд Джефферсон)

• БАРБИ (реж. Грета Гервиг)

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ (реж. Йоргос Лантимос)

• МАЙ, ДЕКАБРЬ (реж. Тодд Хейнс)

• ОСТАВЛЕННЫЕ (реж. Александр Пэйн)

Лучший анимационный фильм

• БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО (реж. Мэтт Фогель)

• ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (реж. Крис Бак, Фон Вирасунторн)

• МАЛЬЧИК И ПТИЦА (реж. Хаяо Миядзаки)

• СУДЗУМЭ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ДВЕРИ (реж. Макото Синкай)

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ (реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон)

• ЭЛЕМЕНТАРНО (реж. Питер Сон)

Кинематографические и кассовые достижения

• БАРБИ (реж. Грета Гервиг)

• БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО (реж. Мэтт Фогель)

• ДЖОН УИК 4 (реж. Чад Стахелски)

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (реж. Кристофер Маккуорри)

• ОППЕНГЕЙМЕР (реж. Кристофер Нолан)

• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (реж. Джеймс Ганн)

• TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (реж. Сэм Рэнч)

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ (реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон)

Лучший международный фильм

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие)

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (реж. Джонатан Глейзер)

• ОБЩЕСТВО СНЕГА (реж. Хуан Антонио Байона)

• ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (реж. Аки Каурисмяки)

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (реж. Селин Сон)

• Я — КАПИТАН (реж. Маттео Гарроне)

Лучший актер (драма)

• Леонардо ДиКаприо (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Колман Доминго (РАСТИН)

• Барри Кеоган (СОЛТБЕРН)

• Брэдли Купер (МАЭСТРО)

• Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Эндрю Скотт (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ)

Лучшая актриса (драма)

• Аннетт Бенинг (ДАЙАНА НАЙЭД)

• Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Грета Ли (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Кэри Маллиган (МАЭСТРО)

• Кэйли Спэни (ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я)

• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

• Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Мэтт Дэймон (AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК)

• Николас Кейдж (ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ)

• Джеффри Райт (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Хоакин Феникс (ВСЕ СТРАХИ БО)

• Тимоти Шаламе (ВОНКА)

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)

• Фэнтейжа Баррино (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• Дженнифер Лоуренс (БЕЗ ОБИД)

• Натали Портман (МАЙ, ДЕКАБРЬ)

• Альма Певсти (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ)

• Марго Робби (БАРБИ)

• Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

Лучший актер второго плана

• Уиллем Дефо (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Роберт Де Ниро (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Чарльз Мелтон (МАЙ, ДЕКАБРЬ)

• Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Райан Гослинг (БАРБИ)

• Марк Руффало (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

Лучшая актриса второго плана

• Эмили Блант (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Даниэль Брукс (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• Джулианна Мур (МАЙ, ДЕКАБРЬ)

• Розамунд Пайк (СОЛТБЕРН)

• Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Джоди Фостер (ДАЙАНА НАЙЭД)

Лучший режиссер

• Брэдли Купер (МАЭСТРО)

• Грета Гервиг (БАРБИ)

• Йоргос Лантимос (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

Лучший сценарий

• Грета Гервиг, Ной Баумбак (БАРБИ)

• Тони Макнамара (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Эрик Рот, Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший оригинальный саундтрек

• Джерскин Фендрикс (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Мика Ливай (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

• Дзе Хисаиси (МАЛЬЧИК И ПТИЦА)

• Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Робби Робертсон (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Дэниэл Пембертон (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)

Лучшая оригинальная песня

• Addicted to Romance (ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА)

• Dance the Night (БАРБИ)

• I’m Just Ken (БАРБИ)

• Peaches (БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО)

• Road to Freedom (РАСТИН)

• What Was I Made For (БАРБИ)

Лучший телесериал (драма)

• «1923»

• «Корона»

• «Одни из нас»

• «Дипломатка»

• «Утреннее шоу»

• «Наследники»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)

• «Барри»

• «Быть присяжным»

• «Тед Лассо»

• «Убийства в одном здании»

• «Медведь»

• «Начальная школа “Эбботт”»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал

• «Весь невидимый нам свет»

• «Грызня»

• «Дейзи Джонс и The Six»

• «Попутчики»

• «Уроки химии»

• «Фарго»

Лучший актер в драматическом сериале

• Брайан Кокс («Наследники»)

• Киран Калкин («Наследники»)

• Джереми Стронг («Наследники»)

• Доминик Уэст («Корона»)

• Педро Паскаль («Одни из нас»)

• Гари Олдман («Медленные лошади»)

Лучшая актриса в драматическом сериале

• Хелен Миррен («1923»)

• Кери Рассел («Дипломатка»)

• Белла Рэмзи («Одни из нас»)

• Сара Снук («Наследники»)

• Имелда Стонтон («Корона»)

• Эмма Стоун («Проклятие»)

Лучший актер в мюзикле или комедии

• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

• Билл Хейдер («Барри»)

• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)

• Джейсон Сигел («Терапия»)

• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)

• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии

• Куинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»)

• Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)

• Селена Гомес («Убийства в одном здании»)

• Наташа Лионн («Покерфейс»)

• Эль Фаннинг («Великая»)

• Айо Эдебири («Медведь»)

Лучшая актриса второго плана

• Элизабет Дебики («Корона»)

• Кристина Риччи («Шершни»)

• Дж. Смит-Кэмерон («Наследники»)

• Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»)

• Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)

• Эбби Эллиотт («Медведь»)

Лучший актер второго плана

• Билли Крудап («Утреннее шоу»)

• Мэттью Макфэдиен («Наследники»)

• Алан Рак («Наследники»)

• Александр Скарсгард («Наследники»)

• Джеймс Марсден («Быть присяжным»)

• Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме

• Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»)

• Али Вонг («Грызня»)

• Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)

• Бри Ларсон («Уроки химии»)

• Элизабет Олсен («Любовь и смерть»)

• Джуно Темпл («Фарго»)

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме

• Мэтт Бомер («Попутчики»)

• Сэм Клафлин («Дейзи Джонс и The Six»)

• Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»)

• Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»)

• Джон Хэмм («Фарго»)

• Стивен Ян («Грызня»)