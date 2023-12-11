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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Автор: Илья Кувшинов

11 декабря 2023

Лидерами по числу номинаций стали «Барби» и «Наследники»

Стали известны претенденты на премию «Золотой глобус» за 2023 год.

Лидерами по количеству номинаций стали фильм Греты Гервиг БАРБИ и драма HBO «Наследники» – они удостоились по девять упоминаний.

81-я церемония вручения наград будет показана 7 января 2024 года в прямом эфире американского канала CBS и на сервисе Paramount+.

Полный список номинантов

Лучший фильм (драма)
• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие)
• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (реж. Джонатан Глейзер)
• МАЭСТРО (реж. Брэдли Купер)
• ОППЕНГЕЙМЕР (реж. Кристофер Нолан)
• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (реж. Селин Сон)
• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ (реж. Мартин Скорсезе)

Лучший фильм (мюзикл или комедия)
• AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК (реж. Бен Аффлек)
• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО (реж. Корд Джефферсон)
• БАРБИ (реж. Грета Гервиг)
• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ (реж. Йоргос Лантимос)
• МАЙ, ДЕКАБРЬ (реж. Тодд Хейнс)
• ОСТАВЛЕННЫЕ (реж. Александр Пэйн)

Лучший анимационный фильм
• БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО (реж. Мэтт Фогель)
• ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ (реж. Крис Бак, Фон Вирасунторн)
• МАЛЬЧИК И ПТИЦА (реж. Хаяо Миядзаки)
• СУДЗУМЭ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ДВЕРИ (реж. Макото Синкай)
• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ (реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон)
• ЭЛЕМЕНТАРНО (реж. Питер Сон)

Кинематографические и кассовые достижения
• БАРБИ (реж. Грета Гервиг)
• БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО (реж. Мэтт Фогель)
• ДЖОН УИК 4 (реж. Чад Стахелски)
• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (реж. Кристофер Маккуорри)
• ОППЕНГЕЙМЕР (реж. Кристофер Нолан)
• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 (реж. Джеймс Ганн)
• TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (реж. Сэм Рэнч)
• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ (реж. Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс, Джастин Томпсон)

Лучший международный фильм
• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ (реж. Жюстин Трие)
• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (реж. Джонатан Глейзер)
• ОБЩЕСТВО СНЕГА (реж. Хуан Антонио Байона)
• ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ (реж. Аки Каурисмяки)
• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ (реж. Селин Сон)
• Я — КАПИТАН (реж. Маттео Гарроне)

Лучший актер (драма)
• Леонардо ДиКаприо (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Колман Доминго (РАСТИН)
• Барри Кеоган (СОЛТБЕРН)
• Брэдли Купер (МАЭСТРО)
• Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Эндрю Скотт (МЫ ВСЕМ ЧУЖИЕ)

Лучшая актриса (драма)
• Аннетт Бенинг (ДАЙАНА НАЙЭД)
• Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Грета Ли (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)
• Кэри Маллиган (МАЭСТРО)
• Кэйли Спэни (ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я)
• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший актер (мюзикл или комедия)
• Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Мэтт Дэймон (AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК)
• Николас Кейдж (ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ)
• Джеффри Райт (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
• Хоакин Феникс (ВСЕ СТРАХИ БО)
• Тимоти Шаламе (ВОНКА)

Лучшая актриса (мюзикл или комедия)
• Фэнтейжа Баррино (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)
• Дженнифер Лоуренс (БЕЗ ОБИД)
• Натали Портман (МАЙ, ДЕКАБРЬ)
• Альма Певсти (ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ)
• Марго Робби (БАРБИ)
• Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

Лучший актер второго плана
• Уиллем Дефо (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Роберт Де Ниро (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Чарльз Мелтон (МАЙ, ДЕКАБРЬ)
• Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Райан Гослинг (БАРБИ)
• Марк Руффало (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

Лучшая актриса второго плана
• Эмили Блант (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Даниэль Брукс (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)
• Джулианна Мур (МАЙ, ДЕКАБРЬ)
• Розамунд Пайк (СОЛТБЕРН)
• Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Джоди Фостер (ДАЙАНА НАЙЭД)

Лучший режиссер
• Брэдли Купер (МАЭСТРО)
• Грета Гервиг (БАРБИ)
• Йоргос Лантимос (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

Лучший сценарий
• Грета Гервиг, Ной Баумбак (БАРБИ)
• Тони Макнамара (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Эрик Рот, Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)
• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучший оригинальный саундтрек
• Джерскин Фендрикс (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Мика Ливай (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)
• Дзе Хисаиси (МАЛЬЧИК И ПТИЦА)
• Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Робби Робертсон (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)
• Дэниэл Пембертон (ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ)

Лучшая оригинальная песня
• Addicted to Romance (ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА)
• Dance the Night (БАРБИ)
• I’m Just Ken (БАРБИ)
• Peaches (БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО)
• Road to Freedom (РАСТИН)
• What Was I Made For (БАРБИ)

Лучший телесериал (драма)
• «1923»
• «Корона»
• «Одни из нас»
• «Дипломатка»
• «Утреннее шоу»
• «Наследники»

Лучший телесериал (мюзикл или комедия)
• «Барри»
• «Быть присяжным»
• «Тед Лассо»
• «Убийства в одном здании»
• «Медведь»
• «Начальная школа “Эбботт”»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал
• «Весь невидимый нам свет»
• «Грызня»
• «Дейзи Джонс и The Six»
• «Попутчики»
• «Уроки химии»
• «Фарго»

Лучший актер в драматическом сериале
• Брайан Кокс («Наследники»)
• Киран Калкин («Наследники»)
• Джереми Стронг («Наследники»)
• Доминик Уэст («Корона»)
• Педро Паскаль («Одни из нас»)
• Гари Олдман («Медленные лошади»)

Лучшая актриса в драматическом сериале
• Хелен Миррен («1923»)
• Кери Рассел («Дипломатка»)
• Белла Рэмзи («Одни из нас»)
• Сара Снук («Наследники»)
• Имелда Стонтон («Корона»)
• Эмма Стоун («Проклятие»)

Лучший актер в мюзикле или комедии
• Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
• Билл Хейдер («Барри»)
• Стив Мартин («Убийства в одном здании»)
• Джейсон Сигел («Терапия»)
• Мартин Шорт («Убийства в одном здании»)
• Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)

Лучшая актриса в мюзикле или комедии
• Куинта Брансон («Начальная школа “Эбботт”»)
• Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мэйзел»)
• Селена Гомес («Убийства в одном здании»)
• Наташа Лионн («Покерфейс»)
• Эль Фаннинг («Великая»)
• Айо Эдебири («Медведь»)

Лучшая актриса второго плана
• Элизабет Дебики («Корона»)
• Кристина Риччи («Шершни»)
• Дж. Смит-Кэмерон («Наследники»)
• Мэрил Стрип («Убийства в одном здании»)
• Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
• Эбби Эллиотт («Медведь»)

Лучший актер второго плана
• Билли Крудап («Утреннее шоу»)
• Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
• Алан Рак («Наследники»)
• Александр Скарсгард («Наследники»)
• Джеймс Марсден («Быть присяжным»)
• Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)

Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме
• Рэйчел Вайс («Связанные насмерть»)
• Али Вонг («Грызня»)
• Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»)
• Бри Ларсон («Уроки химии»)
• Элизабет Олсен («Любовь и смерть»)
• Джуно Темпл («Фарго»)

Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме
• Мэтт Бомер («Попутчики»)
• Сэм Клафлин («Дейзи Джонс и The Six»)
• Дэвид Ойелоуо («Законники: Басс Ривз»)
• Вуди Харрельсон («Сантехники Белого дома»)
• Джон Хэмм («Фарго»)
• Стивен Ян («Грызня»)

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