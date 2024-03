Кинофестиваль «Золотой ворон» объявил программу и жюри

Арктический смотр откроется 15 апреля

Стала известна программа VIII Арктического Международного кинофестиваля «Золотой ворон», который пройдет в городе Анадырь с 15 по 28 апреля.

В международном конкурсе полнометражных фильмов будет представлено 11 игровых и документальных картин. Среди них – проекты из России, Мексики, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Казахстана, Колумбии, Турции, Индии, Армении, Аргентины, Южной Африки и Бразилии.

Обладателя гран-при фестиваля – «Большого Золотого Ворона» – по традиции выберут зрители, а остальные призы распределит профессиональное жюри. Полнометражные фильмы в этом году будут оценивать продюсер Вивек Агравал (председатель), режиссер Сойдам Эдже, продюсер Хамедани Мохаммадамин Моджтаб, оператор Ли Юн, киновед Петр Шепотинник, сценарист и продюсер Андрей Золотарев и актриса Светлана Камынина.

Жюри короткометражного конкурса возглавит режиссер Цзи Цяо, а определить лауреатов ему помогут режиссер Даурен Камшибаев, педагог Галина Нотатынагиргина, режиссер и продюсер Иван Болотников, а также актер и режиссер Денис Бузин.

Помимо кинопоказов гостей, участников и зрителей фестиваля ждет индустриальная программа, творческие встречи и спецпоказы.

Международный конкурс полнометражных игровых и неигровых фильмов

• ОБУЧЕНИЕ АДЕМОКИ (Ademoka’s Education), реж. Адильхан Ержанов, Казахстан

• ФОРТУНА (Fortune), реж. Мухиддин Музаффар, Таджикистан

• ВО ИМЯ АВЫ (For The Sake Of Ava), реж. Мохсен Серажи, Иран

• СНЕЖНЫЙ БАРС (Snow Leopard), реж. Пема Цеден, Китай

• ВЕРА, реж. Ирина Волкова, Россия

• ПОСЛЕДНЯЯ МАТРОНА ЯРА-ГХАРА (The Last Matriarch of Yara Ghara), реж. Сартак Карки и Смрити Субеди, Непал

• ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ, реж. Михаил Лукачевский, Россия

• ТУШИТЕ СВЕТ! (Llamarada/Blackout!), реж. Алехандра Альмирон, Аргентина

• НЕВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА, реж. Яна Рубановская, Россия

• ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА, реж. Александр Авилов, Россия

• ПОСЛЕДНИЙ ТЕПЛОХОД, реж. Илья Желтяков, Россия

Международный конкурс короткометражных игровых фильмов

• «Арена» (Arena), реж. Россана Монтойя, Колумбия

• «Вода», реж. Жанара Нурбекова, Кыргызстан

• «ЗАМ», реж. Александра Озерецкая, Россия

• «Здесь и сейчас», реж. Влада Лавренова, Россия

• «Изюм», реж. Дилшодбек Усмонов, Узбекистан

• «Мешок для мусора» (Garbage bag), реж. Ван Пинбо, Китай

• «Н.Л.О.» (U.F.O.), реж. Мехди Хоссейни и Хамид Хоссейни, Иран

• «Намыс», реж. Рафаэль Мукаев, Россия

• «Небесный конь» (The horse from heaven), реж. Махарши Кашьяп, Индия

• «Ой, то не вечер», реж. Юлиана Гримута, Россия

• «Полный ноль», реж. Юлия Сапонова, Россия

• «Tөннyy» (Возвращение), реж. Анатолий Сергеев, Россия

Международный конкурс короткометражных неигровых фильмов

• «Возможно», реж. Сергей Павлов, Россия

• «Все в порядке» (Everything is Fine), реж. Мухаммет Бейаздаг, Турция

• «Непостижимая Докра» (Incomprehensible Dokra), реж. Снеха Дас, Монджима Муллик, Индия

• «Огни большой деревни», реж. Ярослав Лебедев, Россия

• «По рельсам воспоминаний», реж. Лидия Филиппова, Россия

• «По следам предков», реж. Ольга Воронянская и Жанна Карпенко, Россия

• «Рауаж: художник, который выжил» (Rauazh: the survivor artist), реж. Динмухаммед Кулмырз, Казахстан

• «Русский дух», реж. Ульяна Панченко, Россия

• «Сказки Айлин», реж. Асель Умаралиева, Кыргызстан

• «Эхо синих глубин» (Echoes From The Blue Meadow), реж. Гектор Хернандес, Мексика

• «Re-discovery», реж. Анна Данилова, Россия

Международный конкурс короткометражных анимационных фильмов

• «Агент Мяу-Мяу», реж. Василиса Коробова, Россия

• «Аниметро», реж. Наталья Грофпель, Россия

• «Бык севера», реж. Александр Моруо, Россия

• «Вернись на мою полку», реж. Марина Зинкевич, Россия

• «Вокруг Вити», реж. Василий Корепанов, Россия

• «Все зависит от нас», реж. Дарья Рузанова, Россия

• «Всякая душа птица», реж. Анастасия Ярошенко, Россия

• «Головастик», реж. Куаныш Нагыз, Казахстан

• «Город золотой», реж. Рим Шарафутдинов, Россия

• «Движущиеся полотна» (The Moving Canvas), реж. Арджун Мукерджи, Индия

• «Дороти» (Dorothy), реж. Хенк Кутзее, Южная Африка

• «Жемчужина. Давайте жить дружно» (The Pearl. Let's Make Peace), реж. Абдолла Алиморад, Иран

• «Закат» (Sunset), реж. Кристина Ханамирян, Армения

• «Историческая гайка» (The Historical Bolt), реж. Милад Мохамади, Иран

• «Когда выпадет снег», реж. Екатерина Асриева, Россия

• «Кусок глины» (Piece of clay), реж. Тран Дай Лои, Вьетнам

• «Мульти-Россия. Новые путешествия. Чукотский автономный округ», реж. Алексей Почивалов, Россия

• «Мунха», реж. Александр Моруо и Маркел Мартынов, Россия

• «Перо» (Feather), реж. Садег Джавади, Иран

• «Песнь реки» (Song of the lake), реж. Карлос Салас, Ари Наваррете и Самуэль Мендез, Мексика

• «Пианино» (Piano), реж. Марьян Кешани, Иран

• «Птица» (Bird), реж. Карлос Монтойя, Аргентина

• «Своими глазами» (Through the eye), реж. Сабина Шафа Луна, Индонезия

• «Сокровище», реж. Мария Резниченко, Россия

• «Сонная лощина», реж. Елена Сергеева, Россия

• «Сьмок», реж. Татьяна Сятковская, Россия

• «Тошка и его друзья», реж. Александр Ленкин, Беларусь

• «Чудесный сад» (Wonder garden), реж. Анита Черных, Казахстан

• «Эти носки» (This Socks), реж. Ананья Башьям, Индия

• «Это была ночь в Сан-Жуане» (It was a night of São João), реж. Бруна Фельден, Бразилия

• «Nessun Dorma», реж. Дарья Болотникова, Россия