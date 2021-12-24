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Российский суд впервые назначил оборотный штраф компании Google

Автор: Виолетта Палий

24 декабря 2021

За неудаление запрещенной в РФ информации назначена выплата в 7,2 млрд рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. 

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы Google LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», – отметили в суде.

C начала 2021 года в отношении Google было составлено 16 протоколов за систематическое неудаление запрещенной в России информации. Сумма штрафа в данном случае устанавливается судом, она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки компании. По данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 году превысил 85 млрд рублей.

Аналогичный иск направлен в отношении Facebook, он также будет рассмотрен в пятницу.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявид, что компания Google в ходе судебного процесса не оспаривала факт систематического неудаления запрещенной в РФ информации, но спорила о размерах оборотного штрафа.

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