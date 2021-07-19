«Горький fest» показал первые фильмы конкурсной программы

Во второй день фестиваля прошли различные мероприятия, посвященные старту «Горький fest». Так, на открытии конкурсной программы присутствовали президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и программный директор фестиваля Никита Карцев. Собравшиеся почтили минутой молчания память Петра Николаевича Мамонова.

В первый конкурсный день были показаны картины: КОГДА Я БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ, Я ЛЮБИЛА СМОТРЕТЬ НА КОСТЕР (реж. Алексей Житковский), МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ (реж. Михаил Давыдов), ОБРЫВКИ РЭПА (реж. Григорий Клименко).

Кроме того, для фестиваля «Горький fest» создан специальный маршрут стрит-арта по локациям съемок фильмов в Нижнем Новгороде. Участниками проекта станут как нижегородские уличные художники, так и ведущие российские авторы. В числе картин, чьи локации будут показаны в маршруте, оказались ЖМУРКИ, ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ и сериал «Метод». На открытии граффити-маршрута присутствовали художники: Антон Табатчиков и Дмитрий Курбатов, куратор проекта: Майя Ковальски, а также заместитель министра культуры Нижегородской области Лупина Елена Амирановна, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и программный директор фестиваля Никита Карцев.

В рамках фестиваля также прошло открытие летнего кинотеатра на Нижневолжской набережной. Всю неделю там будут показывать фильмы внеконкурсной программы фестиваля. Открылся кинотеатр драмой Максима Дашкина НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ. Фильм представил исполнитель главной роли Сергей Шнырев. Также в это вечер зрители увидели работы выпускников киношколы Горький Film. На открытии присутствовали: губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин, министр культуры Нижегородской области Олег Алексеевич Беркович, президент фестиваля Горький fest Михаил Пореченков, генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева и гости фестиваля: Светлана Камынина, Анна Невская, Дмитрий Клепацкий, Теона Дольникова, Максим Щеголев, Сергей Шнырев, Агата Муцениеце, Михаил Тройник, Юлия Мишкинене, Владимир Любимцев, Евгения Храповицкая.

После просмотра фильмов гости и участники фестиваля отправились на площадку фестиваля музыки и фейерверков «Столица закатов». Концерт был посвящен открытию V юбилейного фестиваля нового российского кино Горький fest, а хедлайнером стал музыкант, певец, продюсер и актер Иван Дорн.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

19.07.2021 Автор: Виолетта Палий