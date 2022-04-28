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«Горький fest» объявил даты проведения и открыл прием заявок

Автор: БК

28 апреля 2022

Смотр нового российского кино состоится в Нижнем Новгороде в июле

VI фестиваль нового российского кино «Горький fest» пройдет с 23 по 29 июля 2022 года в Нижнем Новгороде. Заявки на участие в конкурсной программе уже принимаются до 15 июня включительно. 

Программа смотра включит в себя конкурс фильмов различных форм «Встряска» и спецпрограммы «Из Горького – в Горький». Также пройдут внеконкурсные показы, творческие встречи, дискуссии, круглые столы, пресс-конференции и ряд мероприятий, о которых будет объявлено дополнительно. 

«Хорошо помню, как начинался «Горький fest» в июле 2017 года, и мне нравится, как он развивается: за пять лет в конкурсной программе было показано 105 картин, более 80 – во внеконкурсной, что привлекало порядка 30 тысяч зрителей ежегодно, – отметил президент фестиваля Михаил Пореченков. – За 5 лет мы провели кинопоказы, встречи, спецсобытия в разных локациях  Нижнего Новгорода, раскрывая красоту и кинематографичность города.  Уже смело можем сказать, что Нижний полюбился кинематографистам, а нижегородцы с нетерпением ждут следующего фестиваля. И на VI кинофоруме мы покажем лучшие новинки российского кино, откроем новые имена, форматы и площадки. И обязательно продолжим в деловых и образовательных программах развивать одно из основных направлений – кинокластер на территории Нижнего Новгорода, создавая коллаборации кинематографистов из разных регионов России. До встречи на VI «Горький fest»!

«Этот год для кино юбилейный – 30 лет назад вышли первые фильмы, снятые в России, – рассказала генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева. – И VI «Горький fest» мы хотим посвятить дню рождения нового российского кино, а заодно проанализировать и обсудить этот период. Площадка нашего фестиваля как никакая  другая подходит для этой цели, поскольку всегда была территорией нового российского кино. И, возможно, сейчас, когда наступает новый этап, на стыке этих времен, актуально обсудить со зрителями и кинематографистами – каким это кино было и каким будет?»

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