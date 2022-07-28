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В Госдуме предложили создать механизм показа западного кино в России без согласия правообладателей

Автор: Виолетта Палий

28 июля 2022

Соответствующий запрос депутат направил в Минкультуры РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил разработать механизм показа западного кино в России без согласования с правообладателями. Соответствующий запрос депутат направил в Министерство культуры РФ. 

По словам парламентария, возобновление показа отечественных фильмов в кинотеатрах является недостаточной мерой для привлечения зрителей и поддержания российского кинопроката. При наличии достаточного количества отечественного кино можно отказаться от данной вынужденной меры поддержки кинотеатров и кинопроката, отметил Хамзаев.

Депутат предлагает внедрить практику с открытием счета, с которого правообладатели смогут получить процент с показов их фильмов на территории России. При этом механизме Минкультуры будет выдавать прокатное удостоверение на показ и тиражирование фильма без согласия правообладателя. Хамзаев пояснил, что в дальнейшем правообладатель сможет потребовать приобрести лицензию на показ фильма «в пределах стоимости лицензии продукта для показа в странах СНГ». 

На данный момент Минкультуры не комментирует поступившее предложение.

Ранее председатель АВК Алексей Воронков заявил, что многие из ушедших зарубежных компаний ищут варианты вернуться на российский рынок. Таким вариантом для студий стал бы закон о бездоговорном использовании прав с обязательной выплатой вознаграждения.

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